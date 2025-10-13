ЗАРЕЖДАНЕ...
|Киара от "Ергенът" наново се учила да говори след триседмична кома
Преди пет години младата жена е преминала през изпитание, което звучи като сюжет от филм, но е напълно реално. На едва 21 години блондинката се разболява тежко от менингит – диагноза, която за броени дни обръща живота й с главата надолу. Състоянието й се влошава дотолкова, че изпада в кома за цели три седмици.
"Абсолютно нищо не помня, било е нещо страшно. Когато се събудих, почти бях забравила да говоря. До такава степен ми бяха засегнати нервите и мозъкът", разказвала е изпълнителката.
След излизането от комата започва дълъг и мъчителен период на възстановяване. Година и половина Киара се учи отново да говори, да движи правилно мускулите си, да живее. Лекарите й дават минимални шансове да оцелее, но тя опровергава всички прогнози – с воля, вяра и подкрепата на близките си.
Сега Киара гледа на преживяното като на втори шанс. Старае се да живее пълноценно и да се наслаждава на всеки миг.
