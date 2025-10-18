Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Киара: Ходи си на село
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:39Коментари (0)18
©
Лек скандал и напрежение във въздуха между двамата от участнитите в "Ергенът: Любов в рая" преди церемонията на розата .

"Пускай музиката! Киарче, почвай да пееш!", извика Радо и размаха ръце и започна да щрака с пръсти.

"Това да не ти е концерт по желание?!", възмути се Киара.

"Като ми казвате да нося вино, аз го нося", отвърна Радо.

"Ама ти нещо агресираш ли ми, или?", заяде се тя.

"Аз го казах на шега", обясни Радослав.

"Не е окей да викаш от другата страна и да ми щракаш с пръсти. Ходи си на село като си толкова отворен!", захапа го Киара пред всички.

"Аз да съм казал нещо лошо? Учтиво е да казваш нещата в очите, не да гледаш настрани", започна да се дразни Киара.

Скандалните реплики предизвикаха симпатии у едни, но други не обърнаха чак толкова внимание на дразгите.

Още по темата: общо новини по темата: 959
17.10.2025 »
17.10.2025 »
17.10.2025 »
17.10.2025 »
17.10.2025 »
17.10.2025 »
предишна страница [ 1/160 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
10:50 / 16.10.2025
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
16:01 / 16.10.2025
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Параклис, разположен под Коматинските скали, посреща гости на празника, посветен на Свети Иван Рилски
Параклис, разположен под Коматинските скали, посреща гости на празника, посветен на Свети Иван Рилски
09:29 / 16.10.2025
В Рила ремонтират екопътека за хора с увреждания
В Рила ремонтират екопътека за хора с увреждания
11:40 / 16.10.2025
Активен интерес от благоевградчани към възможностите за безплатна подмяна на старите печки
Активен интерес от благоевградчани към възможностите за безплатна подмяна на старите печки
09:28 / 16.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бойни спортове
Войната в Украйна
Бюджет 2026
Закупуване на самолети F-16
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: