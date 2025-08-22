Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Кейт Мидълтън винаги трябва да носи със себе си дрехи за погребение
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:44Коментари (0)65
©
Облекло за погребение - това трябва да носят навсякъде със себе си членовете на британското кралско семейство. Погребалният комплект включва подходящи черни траурни дрехи,  воал, черни обувки и аксесоари. 

Един мрачен инцидент в миналото, налага тази промяна и оттогава всички спазват мрачното правило. Черните дрехи се обличат в знак на траур. Недопустимо е медии да заснемат член на кралското семейство, ако друг внезапно е починал, без траурни дрехи. А точно това за малко не се случва преди години.

Независимо по какъв повод пътува, Кейт Мидълтън е длъжна според етикета да носи в багажа си черна рокля за траурни случаи. Защо се налага това?

Има много правила, които кралското семейство трябва да спазва. Много от тях се струват безсмислени на хората, а други - твърде крайни. Но етикетът си е етикет! В правилото за траурните дрехи всъщност е заложена дълбока символика и смисъл.

Кралските особи са известни със своя стилен, външен вид. Но има един вид облекло, което винаги трябва да носят със себе си в случай на спешност. Обикновено не се налага да го обличат, но не могат да предприемат никое пътешествеие без тези неща в багажа си. 

Кралският протокол повелява, че членовете на кралското семейство са длъжни да вземат черно облекло със себе си, където и да пътуват - на служебни ангажименти или просто на почивка. Това се прави в случай, че при злощастни обстоятелства някой почине.

Един от последните случаи, когато кралските особи трябвало да се възползват от тези дрехи, бил през 1992 г.

 

Тогава умира бащата на принцеса Даяна. Лорд Спенсър починал, докато Даяна била на ски ваканция с тогавашния принц Чарлз. Двойката бързо се завръща във Великобритания, където вече са облечени в черно и точно така ги улавят на снимките папараците. 

Правилото за дрехите за траур било въведено от Елизабет Втора, когато става държавен глава. Причината е, че това се приема като знак на уважение. 

С покойната кралица също се случва нещо подобно, когато през 1952 г. умира собственият й баща - крал Джордж VI. По това време тя била на сафари с принц Филип и не била опаковала в багажа си черно облекло. Тогавашната принцеса, само на 25 години, трябвало да изчака да й изпратят подходящо облекло, преди да може да излезе и да бъде снимана публично, пише ladyzone.bg

Още по темата: общо новини по темата: 526
22.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
предишна страница [ 1/88 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
17:49 / 20.08.2025
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публикува парични компенсации за битовите клиенти?
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публикува парични компенсации за битовите клиенти?
18:47 / 20.08.2025
"Лятно кино под звездите" преплита три истории, посветени на три вдъхновяващи личности в три последователни вечери в парк "Македония" в Благоевград
"Лятно кино под звездите" преплита три истории, посветени на три вдъхновяващи личности в три последователни вечери в парк "Македония" в Благоевград
14:29 / 20.08.2025
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
12:40 / 21.08.2025
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
16:27 / 21.08.2025
Полицията с първи подробности за инцидента с нападнатото семейство на шефката на приюта за животни в Благоевград
Полицията с първи подробности за инцидента с нападнатото семейство на шефката на приюта за животни в Благоевград
14:32 / 20.08.2025
ГИТ: Младежите под 16-годишна възраст нямат право да полагат труд след 20.00 часа
ГИТ: Младежите под 16-годишна възраст нямат право да полагат труд след 20.00 часа
14:29 / 21.08.2025
Актуални теми
Бюджет 2025
Пожари в Благоевградско
Чалгаджийка е хваната много пияна след ПТП!
Конфликт Израел-Газа
Реформи в БДЖ
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: