Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Кейт Мидълтън съкрушена
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:51Коментари (0)49
©
Кейт Мидълтън се надява да играе ролята на помирител между съпруга си, принц Уилям, и брат му, принц Хари , но иска да го запази в тайна от бъдещия крал, разкрива Radar Online.

43-годишната принцеса на Уелс е съкрушена от това как враждата е разкъсала семейството им и смята, че личният разговор със зет ѝ може да е решението за прекратяване на отчуждението. Тя има своя шанс, тъй като Хари прекарва рядък, дълъг престой във Великобритания без съпругата си Меган Маркъл .

"Кейт е готова да направи всичко възможно, за да сложи край на тази вражда“, разкри вътрешен човек, добавяйки. "Това разкъса семейството и тя не иска следващото поколение – децата ѝ или братовчедите им – да носят това на раменете си“.

"Тя е убедена, че срещата лице в лице с Хари – за когото чува, че от известно време намеква, че иска да се върне у дома – ще промени нещата“, каза източникът.

"Освен че му споделя какво мисли, тя иска да му помогне да се прибере у дома и единственият начин е да възстанови доверието с Уилям и семейството“, каза източникът за намеренията на Мидълтън с единствения ѝ близък зет.

Братята са отчуждени, откакто Хари и Маркъл изоставиха кралското семейство през 2020 г., за да търсят късмета си в Калифорния.

След това бившите членове на кралското семейство продължиха да твърдят, че семейството е расистко. Те отправиха и други неприятни обвинения в интервюта, документален сериал на Netflix и сензационните мемоари на Хари "Spare“ , задълбочавайки разрива им с кралското семейство.

"Сърцето ѝ се къса, че прави това без участието на Уилям“, добавя източникът, като добавя: "Тя искаше той да седне с Хари, но все още има твърде много гняв в тях, още повече сега, когато Хари планира документален филм за майка им по Netflix“.

Според съобщенията, херцогът на Съсекс обмисля да направи документален филм за покойната принцеса Даяна , който да се излъчи през 2027 г. по случай 30-годишнината от смъртта ѝ. Уилям разкри в документален филм от 2017 г. по случай 20-годишнината от фаталната ѝ автомобилна катастрофа, че това ще бъде последният път, когато е говорил толкова открито за майка си. Въпреки това брат му продължава да обсъжда редовно темата.

"Всичко е много лично за Уилям, но Кейт има други грижи – най-вече децата, и смята, че като майка може да се докосне до Хари по начин, по който Уилям не може. Тя е убедена, че това е ключът към прекратяването на тази ужасна дългогодишна вражда и ще помогне за облекчаване на част от емоционалния товар на Уилям, докато тронът се приближава“, твърди източникът.

Хари сякаш се наслаждаваше на завръщането си сред квази-кралските задължения по време на първото си пътуване обратно до Обединеното кралство от пет месеца.

В понеделник, 8 септември, той посети гроба на покойната си баба, кралица Елизабет II, в замъка Уиндзор и присъства на церемонията по връчване на наградите "Уелчайлд“ в Лондон същата вечер.

На следващия ден Хари пътува до Нотингам за рядка публична изява, където се ръкува с фенове от кралското семейство и позира за селфита.

В интервю за Би Би Си през май принцът заяви, че иска да бъде в по-добри отношения с близките си, разкривайки: "Бих искал да се помиря със семейството си. Няма смисъл да продължавам да се боря, животът е ценен“.

Докато беше във Великобритания, възможността за среща между Хари и баща му се появи, след като съответните им помощници бяха снимани да се срещат в Лондон през юли, което предизвика съобщения за сближаване.

"Кейт и Чарлз се сближиха много по време на битките си с рака и тя знае колко много му тежи този семеен разрив и иска да му помогне да събере семейството отново, не само заради Уилям, но и заради цялото семейство“, добави източникът за това как кралят се лекува от рак от януари 2024 г.

"Тя смята, че е важно да се поправи това, преди Чарлз да се разболее сериозно, и ако това означава да се действа зад гърба на Уилям, за да се върне Хари у дома, нека бъде така“.

Междувременно, стана ясно, че Хари е пил чай с баща си – крал Чарлз Трети, в лондонската резиденция Кларънс хаус. Това е първата им среща от повече от година, съобщи Асошиейтед прес.

Бъкингамският дворец потвърди визитата в Кларънс хаус, където кралят отсяда по време на престоя си в столицата. Хари е напуснал резиденцията след по-малко от час и се е отправил към вечерно събитие на своята фондация Invictus Games, която подкрепя ранени и болни военнослужещи и ветерани.

Последната среща между принца и краля беше през февруари 2024 г., когато Хари пристигна в Лондон след новината за диагнозата рак на Чарлз. Тогава двамата разговаряха около 45 минути, преди монархът да замине за имението си в Сандрингам, за да се възстановява.

Още по темата: общо новини по темата: 667
12.09.2025 »
12.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »
предишна страница [ 1/112 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
16:48 / 10.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
19:44 / 10.09.2025
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
10:17 / 10.09.2025
При имотни сделки е хубаво да си откриете доверителна банкова сметка – ще минимализирате рисковете
При имотни сделки е хубаво да си откриете доверителна банкова сметка – ще минимализирате рисковете
15:04 / 10.09.2025
Внимавайте! Румънци – измамници обикалят големите вериги в Благоевград и събират пари уж за хора с увреждания и бедни деца
Внимавайте! Румънци – измамници обикалят големите вериги в Благоевград и събират пари уж за хора с увреждания и бедни деца
11:33 / 11.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Първа лига сезон 2025/26
Грипна епидемия обхвана страната
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: