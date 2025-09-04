Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Кейт Мидълтън се завърна доста променена
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:33Коментари (0)63
©
виж галерията
Кейт Мидълтън се завърна към официалните си ангажименти с нова, по-светла коса и заедно с принц Уилям посети Лондонския Природонаучен музей.

След лятната си почивка, за която се говори, че е включвала яхтена разходка из гръцките острови, двойката започна есенния си "работен сезон" с посещение на обновените градини на музея. Там те се срещнаха с деца и младежи, включени в образователни програми, посветени на опазването на природата, предаде "Дейли мейл".

Кейт изглеждаше стилно с елегантен блейзър, панталон в тъмнозелено и семпъл грим. Новият ѝ по-светъл цвят на косата и естествената визия бяха акцентът на появата ѝ. По време на разходката в градините тя дори помогна на деца да се подслонят под чадъра ѝ, когато заваля.

Принц Уилям също демонстрира топло отношение, поставяйки ръка на гърба ѝ при пристигането им – жест, който беше забелязан от всички.

След като обновените градини на Природонаучния музей в Лондон вече са привлекли над пет милиона посетители, Кейт и Уилям се върнаха към ангажиментите си. Според музея, хората, прекарали време там, споделят, че се чувстват по-спокойни и заредени.

Кейт е посещавала музея още по време на подготовката на проекта "Градска природа", който превръща пространството в модерна лаборатория и класни стаи на открито.

Миналото лято семейството прекара почивката си на яхта около гръцките острови, като по данни на медиите дори не са слизали на брега заради мерки за сигурност. Разходката им включвала плуване, игри и време със семейството.

Последната официална поява на Кейт преди ваканцията ѝ беше на "Уимбълдън" и в благотворителна градина в болница, а в края на лятото тя и Уилям се присъединиха към крал Чарлз и Камила в Балморал.

Сега вниманието отново е насочено и към външния вид на принцесата – косата ѝ е видимо по-светла, като експерти обясняват промяната с комбинацията от слънце, морски въздух и по-естествен подход към боядисването, който позволява сивите коси да се сливат по-нежно. Това придава на Кейт по-мека и естествена визия.

Двамата се включиха в различни дейности с учениците – от пъзели с животни до "ловене" на дребни същества в езерце. Програмата е част от голяма инициатива на музея за връзката между младите хора и природата, в която вече участват хиляди училища.

Инициативата е особено близка до сърцата на Кейт и Уилям – тя ръководи проект "Mother Nature", а той – ежегодната награда Earthshot, и двамата активно подкрепят каузи, свързани с климатичните предизвикателства. Кейт неведнъж е споделяла, че природата е била нейно убежище и източник на сила по време на трудности.

Още по темата: общо новини по темата: 593
04.09.2025 »
04.09.2025 »
04.09.2025 »
04.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
предишна страница [ 1/99 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Продължава борбата с големия горски пожар в Рила
Продължава борбата с големия горски пожар в Рила
10:07 / 02.09.2025
Нови подземни контейнери ще има в Благоевград
Нови подземни контейнери ще има в Благоевград
15:41 / 02.09.2025
Проверяват състоянието на дървото, чийто клон се прекърши в центъра на Благоевград
Проверяват състоянието на дървото, чийто клон се прекърши в центъра на Благоевград
09:56 / 02.09.2025
Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена
Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена
14:25 / 02.09.2025
Премахват дървото, от което снощи се отчупи клон в центъра на Благоевград
Премахват дървото, от което снощи се отчупи клон в центъра на Благоевград
15:40 / 02.09.2025
Черният леопард забелязан край Дупница?
Черният леопард забелязан край Дупница?
13:49 / 03.09.2025
Актуални теми
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
България в еврозоната
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: