Кейт Мидълтън получи звание, давано на Чърчил

© Принцеса Кейт получи нова престижна награда от крал Чарлз III, докато продължава превантивната си химиотерапия след диагнозата от рак.



Монархът даде нови отличия и на принц Уилям и кралица Камила в съобщение, направено в деня, в който внукът му, принц Луи, навърши 6 години.



Кейт се присъединява към носители на наградата като Уинстън Чърчил, Дейвид Атънбъро, Стивън Хокинг и Анна Уинтур в "Ордена на спътниците на честта"​ като първия в историята му кралски спътник.



Съобщението на Двореца Кенсингтън гласи: "Негово Величество Кралят има удоволствието да назначи Нейно Кралско Височество Принцесата на Уелс, за Кралски спътник на Ордена на спътниците на честта (The Order of the Companions of Honour). Това е ново назначение."



"Орденът на спътниците на честта" е основан от крал Джордж V през 1917 г., за да се признават изключителни постижения в областта на изкуствата, науките, медицината и обществените услуги. Назначенията влизат в сила от днес—вторник, 23 април 2024 г."



Принц Уилям бе назначен за Велик магистър на Орденът на Банята, а кралица Камила стана Велик магистър и Първа или Главна дама на Великия кръст на Орденът на Британската империя.



Почетните звания, които се раздават във Великобритания всяка година, се избират от правителството на деня чрез предварително предопределен списък с отличия за новата година и рождения ден. Няколко избрани обаче попадат в правомощията на самия крал и именно тези специфични отличия са дадени на Уилям, Кейт и Камила, предава "Факти".



Това се случва в труден момент за кралското семейство, когато Чарлз и Кейт са диагностицирани с рак.



Принцесата се оттегли изцяло от обществения живот, а кралят значително намали натовареността си, като отмени всички кралски събития, освен няколко. По-голямата част от задълженията му след тежката новина за здравословното му състояние през февруари бяха срещи в Бъкингамския дворец, въпреки че той поведе кралското семейство в църквата в Уиндзор на Великден.



Принц Уилям също си взе известно време отпуск, след като Кейт претърпя коремна операция през януари, докато светлината на прожекторите все повече пада върху Камила като най-, ако не и единствената, високопоставена кралска особа, която все още работи.



Напоследък обаче Уилям отново се занимава с кралска работа, включително миналата седмица посети благотворителната организация Surplus to Supper, която преразпределя храна, която иначе би отишла в кофата за боклук.



Новите отличия могат да бъдат добре дошъл стимул за трима членове на кралското семейство, които под една или друга форма изпитват напрежение по време на безпрецедентните няколко месеца на притеснения за здравето на кралската фамилия.



Кейт и Уилям бяха разтърсени и от бурни спекулации в социалните медии, след като принцесата беше извън полезрението на обществеността, фокусирайки се върху възстановяването си, с вирусен тренд в X, който предполагаше, че тя е "изчезнала." Докато клюките и слуховете ставаха все по-гротескни, Кейт беше принудена да направи изявление за диагнозата си на 22 март с видео в профилите на семейството в социалните мрежи.