ЗАРЕЖДАНЕ...
Кейт Мидълтън отново привлече вниманието към себе си
©
Британското кралско семейство наскоро организира банкет в замъка Уиндзор в чест на нигерийския президент Бола Ахмед Тинубу и първата дама Олурами Тинубу.
Събитието не е просто протоколно – то има историческо значение. Това е първото държавно посещение на нигерийски лидер във Великобритания от 37 години и първото подобно събитие, провеждано в Уиндзор, а не в Бъкингамския дворец.
На банкета присъстват крал Чарлз III, кралица Камила, принц Уилям и редица високопоставени гости, като вечерта се превръща в демонстрация на традиция, дипломатически отношения и кралски разкош.
Вниманието на всички присъстващи отново беше привлечено от най-красивата принцеса, която носи и титлата най-добре облечена жена, принцеса Кейт Мидълтън.
За случая тя носеше изумруденозелена рокля от дизайнера Андрю Гна, която се отличаваше с дълги ръкави, семпла кройка и минималистичен подход към елегантността. Роклята подчертаваше стройната и фигура, но и пълната й женственост. Цветът също не е случаен - зеленото е основен цвят в националния флаг на Нигерия, а принцесата често използва модата като форма на "тиха дипломация“.
Освен това нюансът има и културно значение, тъй като се свързва с ислямската традиция – религията на президента Тинубу.
Принцеса Кейт завърши визията си с легендарната тиара "Любовен възел“, която беше любимо бижу на покойната принцеса Даяна.
Тя е създадена през 1913–1914 г. за кралица Мери от бижутерите Garrard и е украсена с диаманти и висящи перли. По-късно преминава към кралица Елизабет II, а след това става едно от любимите бижута на принцеса Даяна, която я носи често, въпреки че самата тя признава, че е тежка за носене.
Днес тиарата е сред най-разпознаваемите в кралската колекция и се дава назаем на Кейт Мидълтън за официални събития. Това е една от най-често носените тиари от принцесата на Уелс – и често се възприема като почит към принцеса Даяна и връзката ѝ с принц Уилям.
Освен това, тя носеше обеци, принадлежащи на кралица Елизабет II, и завърши цялата визия със семпъл грим и вълниста прическа, пише ladyzone.bg.
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.