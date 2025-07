Кейт Мидълтън обра погледите на Уимбълдън

© Принцесата на Уелс беше олицетворение на грацията в неделя, докато заедно с принца на Уелс седеше в центъра на Кралската ложа за финалите на Уимбълдън за мъже през 2025 г., предаде HELLO!.



43-годишната Кейт наблюдаваше как Яник Синър се изправя срещу Карлос Алкарас, облечена в разкошна кобалтовосиня рокля с А-силует "Роксанда“, миди рокля с V-образно деколте и огърлици на ръкавите.



Тя съчета красивата рокля с чифт обувки на висок ток в цвят мока от Ralph Lauren в стил "Celia“ и носеше класическа шапка за слънце от LKBennett.



Що се отнася до бижутата си, Кейт дебютира с "Златното луксозно колие с 8 диаманта и трайни линии“ от Даниела Дрейпър и носи обеци "Trinity“ на Cartier, когато пристигна с децата си - 11-годишния принц Джордж и 10-годишната принцеса Шарлот.



Погледът на Кейт към женския финал



Като патрон на клуба по тенис и крокет на трева All England, Кейт посети Уимбълдън на 13-ия ден, за да гледа финала на женския сингъл. Кралският член изглеждаше зашеметяващо в кремава рокля "Автопортрет“, ушита по поръчка.



То се отличаваше със стояща яка, къси ръкави и колан на талията. Дизайнерският номер се похвали и с най-романтичната плисирана пола и чифт практични джобове по корсажа за модерен щрих.



С перфектни аксесоари, Кейт беше видяна да носи чантата "Neeson Small Square Tote от кожа Chalk Capra“ от Аня Хиндмарч, която се отличаваше с тъкан дизайн и характерния за марката мотив на панделка отпред.



Майката на три деца носеше и чифт велурени токчета Gianvito Rossi, а за бижута избра обеци "Trinity“ от Cartier, часовник "Ballon Bleu de Cartier“ на марката и златна гривна от Halcyon Days.



Оставяйки настрани характерната си прическа със сешоар, Кейт напоследък е с различна прическа. Принцесата е направила стегнати вълни, оставяйки кичурите си да падат по раменете ѝ.



Финалната визия на Кейт за Уимбълдън 2024



Миналата година Кейт присъства на финалите за мъже на Уимбълдън, за да връчи на Карлос Алкарас желания трофей за победител, след като победи сърбина Новак Джокович.



По този повод принцесата носеше ярко лилава рокля с А-силует от Safiyaa. Роклята се отличаваше с усукан детайл в плата, покриващ корсажа, и пълна пола със средна дължина.



Беше съчетана с обувки на висок ток в телесен цвят и смели обеци "Sabine“ от By Pariah.