Каубойски ботуши в града - мисия възможна!

© Олицетворение на западното облекло – известните каубойски ботуши заемат специално място в американската култура. Те са били носени от всички и всеки - от президенти и кънтри певци до фермери и пастири. Фината комбинация от функционалност и уникален стил е затвърдила западните ботуши като основен елемент на американската и световната мода. И все пак, дори след векове на употреба, все още възниква един и същ въпрос: как да носите каубойските ботуши правилно? С какво да ги комбинирате? Какво подхожда най-добре на този тип ботуши?



Защо, може би ще попитате? Ами, многообразието от стилове и модели на западните ботуши затруднява обобщаването им по отношение на модните правила, а и съпътстващото облекло се е променило през годините. Носите ли традиционни каубойски ботуши? Или се чудите как да комбинирате типични каубойски работни ботуши или западни ботуши с любимите си тоалети?



Нека се потопим в нашето ръководство за стил на каубойски ботуши, за да отговорим на някои от наболелите въпроси, които ви затормозяват, и да ви помогнем да ги стилизирате с лекота за всеки повод. Разберете как без усилие да носите тези емблематични обувки!



Вечна функционалност



Една от ключовите причини да носите каубойски ботуши е тяхната функционалност. Дори с еволюцията, която са претърпели западните ботуши, те все още изпълняват първоначалното си предназначение – удобни и издръжливи ботуши, които ще ви помогнат да се справите с трудностите. Независимо дали ще ги носите на работа или в кръчма, няма да ви липсва комфорт и защита, особено ако изберете ботуши , които са доказателство за традиционното майсторство от най-високо ниво, пише Overlook Boots.



Разговорите на града



Не можем да говорим за каубойски ботуши, без да споменем техния уникален стил. Ако вярвате, че вашият личен стил отразява вашата личност, няма обувки, които да са по-добри от уестърн ботушите. Можете да носите най-скъпите ботуши в света, но те няма да направят впечатление, както каубойските ботуши.



Каубойските ботуши са разпознаваеми мигновено и излъчват автентичност. Някои хора може да харесат модното впечатление, което правите, докато други може да не, но едно е сигурно – те ще ви забележат и запомнят. Освен ако не сте на фестивал с тема "Дивия Запад“, появата в каубойски ботуши със сигурност ще ви направи център на вниманието.



Пристрастяването към вечнозелените пети



И накрая, трябва да поговорим за токчетата. Може да не ви се струва кой знае какво, но щом започнете да ходите и чуете този отчетлив звук "щрак-щрак-щрак“, ще е все едно всеки друг каубой ви аплодира. Освен това, нека не забравяме и няколкото допълнителни сантиметра, които получавате. Звукът, който издавате, когато ходите, и добавената височина ще повишат увереността ви на нови висоти.



Различни стилове каубойски ботуши (и кога и как да ги носите)



Ако се чудите как да носите уестърн ботуши със стил, първо трябва да се запознаете с различните видове каубойски ботуши. Различните стилове имат един и същ отличителен вид, но все пак трябва да знаете какво носите, за да изберете правилните стилни дрехи, които да следвате.



От фино до сензационно



Най-забележимият елемент на западните ботуши са шевовете. Можете да намерите както сравнително обикновени, основни ботуши (поне в сравнение с други западни ботуши), така и вдъхновени от западния стил ботуши, толкова сложни в своите декорации и екзотични кожени дизайни, че дори биха накарали танцьорка на бурлеска да се изчерви. Ако ботушите ви са от по-безопасната страна, можете да се развихрите с останалата част от облеклото си. Ако изберете сложно проектирани ботуши с украшения, играйте на сигурно и поне носете семпъл чифт панталони в неутрален цвят.



Форма на пръстите на крака



След това стигаме до формите на пръстите. Западните ботуши обикновено са по-тънки от другите ботуши и имат отчетливо стесняване в края – това им придава уникален вид. Освен традиционния стил с тънък пръст, можете да намерите и ботуши с по-заоблен или дори квадратен пръст, известни като ботуши с куфар. Тези характеристики добавят разнообразие към визията, която можете да постигнете, но те все пак имат същия цялостен отличителен вид.



Височина



Накрая трябва да обсъдим височината. Автентичните каубойски ботуши обикновено са високи около 25-35 см. Така че рядко стигат под средата на прасеца. Съвременните каубойски ботуши разтърсиха нещата, което доведе до появата на разнообразие от високи каубойски ботуши. Сега можете да намерите каубойски ботуши до глезена и дори до коляното.