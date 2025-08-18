Катрин Зита-Джоунс: Нормално е да имаш 4 къщи

© Катрин Зита-Джоунс ясно заяви, че не смята начина си на живот за прекалено претенциозен, дори и с домовете си, разпръснати в различни страни.



55-годишната актриса наскоро говори пред " Сънди Таймс“ за живота със съпруга си Майкъл Дъглас и за четирите им имота – два в Ню Йорк, един в Канада и един в Испания:



"Знам, че звучи много елегантен стил, а аз обичам да се обграждам с красота, но тя не е прекалено, много е удобна“, обясни Зита-Джоунс, отхвърляйки идеята, че портфолиото им от недвижими имоти е екстравагантно.



Звездата от "Маската на Зоро“ също призна, че макар да е внимателна с ежедневните си разходи, не се сдържа, когато става въпрос за мода, предаде TheNews.



"Ходя във всички винтидж магазини в Париж“, каза тя, добавяйки, че понякога си купува дрехи, които може би никога няма да носи, като например пелерини.



"В момента обожавам класическия Ив Сен Лоран. Вълнуват ме вечерните рокли.“



Тя противопостави това на нейния възглед за основите, казвайки: "За мен, чифт дънки си е чифт дънки. Да похарча 200 паунда за бяла тениска? Не. Но когато става въпрос за висша мода, красиви мъниста, артистичност... Обичам театъра на модата.“



Страстта ѝ към стила се е пренесла и на 22-годишната ѝ дъщеря Карис, която споделя любовта ѝ към модата и често разглежда колекцията на майка си.



Зита-Джоунс разкри, че има "вероятно най-голямата колекция чанти Fendi Baguette“, със стилове, вариращи от деним до перли и пайети. Тя добави със смях, че дъщеря ѝ дори е намерила още от емблематичните чанти, съхранявани в къщата на майка ѝ.



"Карла Фенди ми ги даваше през цялото време“, спомня си тя.



Носителката на "Оскар“ също сподели шеговит детайл за това как тя и 80-годишният Дъглас разделят наградите си "Оскар“. Зита-Джоунс печели наградата за най-добра поддържаща актриса през 2003 г. за "Чикаго“ , докато Дъглас печели своята през 1988 г. за "Уолстрийт“.



"Моят е в провинциалната къща в Ню Йорк, тази на Майкъл е в апартамента в Ню Йорк“, каза тя, шегувайки се, че ги държат отделно, "за всеки случай“.



Женени от ноември 2000 г., двойката е изградила съвместен живот с двете си деца, 25-годишния Дилън и Карис, като същевременно поддържа баланс между семейството, кариерата и лукса, на който и двамата се радват.