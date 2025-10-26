Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Като футболно игрище: Даниел Бачорски показа огромното жилище, което строи в момента
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:31 / 26.10.2025Коментари (0)106
©
Даниел Бачорски и Атанасия показаха кадри от новия си дом. Или по-точно от ремонта и довършителните работи, преди Акт 16.

Бачорски се похвалиха, че апартаментът е готов, макар и за това да са били нужни половин дузина години. Това не е толкова странно, предвид размерите.

Холът е огромен и зевзеци веднага го сравниха с футболен терен. Коридорът също е страшно дълъг, а за изграждането на стаите са влезли немалко метални профили и листове гипсокартон. 

"Хубавите неща стават бавно са казали хората. 6 години по-късно ето, че дойде моментът да сбъднем голямата ни Мечта- Нашият Дом! Голям дом, пълен с детски смях. Много Любов, много работа ииии, разбира се, някой скандал! Неизбежно е", обобщиха Бачорски, но засега не пускат снимки от вече готовия интериор, пише "България Днес". 

Още по темата: общо новини по темата: 1041
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
предишна страница [ 1/174 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
11:49 / 25.10.2025
Книга вместо цвете: Нова инициатива на Община Благоевград, посветена на Деня на народните будители
Книга вместо цвете: Нова инициатива на Община Благоевград, посветена на Деня на народните будители
09:09 / 25.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
След случая в "Дианабад": Актьорът Росен Белов е отстранен от детска театрална школа
След случая в "Дианабад": Актьорът Росен Белов е отстранен от детска театрална школа
13:52 / 25.10.2025
"Отсъствие без бележка": Над 100 депутати пропуснали заседания през септември
"Отсъствие без бележка": Над 100 депутати пропуснали заседания през септември
10:00 / 25.10.2025
Борисов: Ако този месец не се стигне до деескалация между Русия и Европа, войната ще ни почука на вратата!
Борисов: Ако този месец не се стигне до деескалация между Русия и Европа, войната ще ни почука на вратата!
10:40 / 25.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Разпадането на правителството “Желязков”
Земетресения в България
Нападнаха с чук прокурор Иво Илиев
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: