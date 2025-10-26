ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Като футболно игрище: Даниел Бачорски показа огромното жилище, което строи в момента
Бачорски се похвалиха, че апартаментът е готов, макар и за това да са били нужни половин дузина години. Това не е толкова странно, предвид размерите.
Холът е огромен и зевзеци веднага го сравниха с футболен терен. Коридорът също е страшно дълъг, а за изграждането на стаите са влезли немалко метални профили и листове гипсокартон.
"Хубавите неща стават бавно са казали хората. 6 години по-късно ето, че дойде моментът да сбъднем голямата ни Мечта- Нашият Дом! Голям дом, пълен с детски смях. Много Любов, много работа ииии, разбира се, някой скандал! Неизбежно е", обобщиха Бачорски, но засега не пускат снимки от вече готовия интериор, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1041
|предишна страница [ 1/174 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: