Американският катерач Алекс Хонолд изкачи най-високия небостъргач в Тайван "Тайпе 101" без използване на защитно оборудване. Той се е катерил в продължение на час и половина, като е бил наблюдаван от стотици хора.Според президента на Руската федерация по катерене Дмитрий Бичков, Хонолд е "уникален атлет, който постигна такъв резултат благодарение на добри физически способности и чувство за самоконтрол", пишеНебостъргачът "Тайпе 101“, висок 508 метра и основна туристическа атракция, беше най-високата сграда в света от 2004 до 2010 г., но в момента тази титла се държи от Бурж Халифа в Дубай.В средната част на сградата има 64 етажа в осем надвиснали секции, което прави изкачването особено трудно.Според NEXTA, Хонолд не е първият човек, който се изкачва на кулата, но е първият, който го прави без никаква защита.