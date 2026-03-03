Звездата на България в спортапоздрави сънародниците си по случай 3-и март - националният празник на България."Днес свеждаме глава пред историятаи вдигаме поглед към бъдещето.Да си българин е чест.Да пазиш името ѝ е дълг.Една история.Един народ.Една България.Честит 3-ти март, България", написа Спортист номер 1 на България за последните две години в профилите си в социалните мрежи.