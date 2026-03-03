Карлос Насар поздрави сънародниците си по случай 3-и март - националният празник на България.
"Днес свеждаме глава пред историята
и вдигаме поглед към бъдещето.
Да си българин е чест.
Да пазиш името ѝ е дълг.
Една история.
Един народ.
Една България.
Честит 3-ти март, България", написа Спортист номер 1 на България за последните две години в профилите си в социалните мрежи.
