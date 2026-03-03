Сподели close
Звездата на България в спорта Карлос Насар поздрави сънародниците си по случай 3-и март - националният празник на България. 

"Днес свеждаме глава пред историята

и вдигаме поглед към бъдещето.

Да си българин е чест.

Да пазиш името ѝ е дълг.

Една история.

Един народ.

Една България.

Честит 3-ти март, България", написа Спортист номер 1 на България за последните две години в профилите си в социалните мрежи.