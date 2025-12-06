ЗАРЕЖДАНЕ...
Кардиолог каза как да се грижим за сърцето си, консултациите с AI не са вариант
Той препоръча на пациентите да извършват редовни профилактични прегледи. Болница "Лозенец" стартира кампания с такава насоченост от 8 декември в продължение на 1 седмица.
При студеното време съдовете се свиват, което може да доведе до спазъм, а оттам повишаване на кръвното налягане. Ако то е съчетано с атеросклероза на съдовете на сърцето, трябва да се посети кардиолог.
Лекарят каза, че по отношение на здравните грижи системата е добра, но не е достатъчно обяснена на пациентите, за да са наясно.
Лекарят каза, че факторите, които влияят негативно върху сърцето са стрес, алкохол, различни видове стимуланти.
Професорът препоръча на пациентите, които са кардиологично болни, да внимават при използването на сауни, парни бани и др. Необходимо е да приемат предписаните медикаменти редовно.
Лекарят каза, че при проблем не може да се разчита на консултацията с AI, необходим е преглед при лекар.
