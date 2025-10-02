ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Карамелен сос с три съставки може да превърне всеки десерт в кулинарен шедьовър
Когато обаче искаме да придадем на един обикновен десерт по-сложен вкус и интригуваща текстура, може да го направим съвсем лесно и почти без усилие, като го гарнираме с карамелен сос.
Неговото приложение далеч надхвърля рецептата за крем-карамел, а богатия му вкус и кремообразна текстура се съчетават перфектно с различни десерти, като например сладолед, ябълков пай и дори чийзкейк. Можем да го използваме също за приготвянето на сладки пуканки и ябълков чипс, в случай че искаме да приготвим по-здравословно лакомство за похапване у дома.
Заслужава си да направим домашен карамелен сос, тъй като той издига всеки десерт на друго ниво и го превръща в още по-голяма наслада. Освен това е изключително лесен за приготвяне, изисква само няколко минути и три основни съставки. А ето и каква е рецептата на All Recipes.
Какво ни трябва
1 ч. кафява захар
½ ч. масло
¼ ч. прясно мляко
Какво ги правим
В тенджера слагаме кафявата захар, маслото и млякото, които оставяме да заврят на среден огън. Готвим, докато сместа се сгъсти, за около една-две минути. След това сваляме от котлона, пише lifestyle.bg. Оставяме карамеления сос да се охлади леко преди да го сервираме заедно с избрания от нас десерт.
Съхраняваме в хладилник до три седмици след приготвяне. Добре е да имаме предвид, че след като се охлади напълно, карамеленият сос се втвърдява. За да го направим отново течен, е достатъчно да го загреем в микровълновата за 15-30 секунди.
Вариации на карамелен сос
Разбира се, класическата рецепта за карамелен сос търпи вариации, с които можем да му придадем още по-интересен вкус.
Ето три такива примера: Солен карамел, който правим, като добавим щипка едра сол. Ванилов карамелен сос, който подсилва вкуса на карамела с малко ванилов екстракт. Карамелен сос с кафе, за който ни трябва 1 ч. л. разтворимо еспресо на прах, което да добавим в млякото.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
МРРБ изплати на Община Благоевград над 2,8 млн. лева
12:32 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: