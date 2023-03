Капка Тодорова: Не е доказано, че Юлиан Вергов е невинен 

© Изчетох становището на прокуратурата по случая с Диана Димитрова и Юлиан Вергов. Обобщавам там какво пише. Диана Димитрова е бита, има доказателство за нанесени леки телесни щети (уточнявам, че тежки щети са, когато има счупвания и причинени увреждания). Снимките й са истински, това не е грим. Няма достатъчно доказателства, че Юлиан Вергов е нанесъл побоя, затова не образуват досъдебно производство. Това пише журналистката Капка Тодорова в своя Facebook профил.



Тя е категорична, че истината въобще не е изяснена, както заявиха много известни български актьори, които защитиха Юлиан Вергов, видя Sofia24.bg.



Ето какво още написа Капка Тодорова, която разнищи становището на прокуратурата. Публикуваме текста без редакторска намеса:



За да има доказателства в таз история са необходими показания на свидетели.



Според разказа на Диана в показанията тя е влязла в гардеробната, където Вергов се е преобличал, за да изяснят скандал помежду си. Не казва какъв. Казва, че са имали интимни отношения. Вергов я е блъснал в стената, при което тя пада и той я рита с обувка в лицето. След това излиза. В гардеробната влизат хора от екипа и гримьорката третира лицето й със замразяващ спрей, за да не се появят отоци и да се затрудни снимането на сериала. Вергов в това време е извикан на разговор от продуцента Милушев. След това Милушев вика и Диана и я натиска да не подава сигнал в полицията.



Според разказа на Вергов в показанията Диана е влязла в гардеробната след него. Препречила му е пътя да не може да излезе, той я блъснал и излязъл, а Диана нещо залитнала и паднала, като съборила един щендер. Не са имали интимни отношения. Бил афектиран от есемеси до дъщеря му. Установил, че двете си водят кореспонденция по телефона. Съдържанието го вбесило. Пред прокуратурата твърди, че се ядосал от думи на Диана по адрес на семейството му. По-късно оставя публиката да коментира някакви недомлъвки за уж сексуални есемеси, но пред прокуратурата не казва това. А и ако става дума за дълга кореспонденция, не звучи като дъщеря му да е била притеснена или афектирана от разговорите. Ако смята, че те са били опасни, защо не подава сигнал в полицията?



Какво казва свидетелката, която била уж в гардеробиерната. Диана влязла след Вергов, помолила я да излезе, но тя останала. Актьорите се скарали. Вергов блъснал Диана и излязъл. Диана паднала и я затрупали дрехи. Нищо й нямало след това.



Думите й се потвърждават от още двама от екипа, които са влезли в гардеробиерната и са помогнали на лежащата на земята Диана да стане. Едната е въпросната гримьорка ,която е третирала нараняванията, които обаче ги било нямало.







Няколко въпроса имам:







1. Диана е бита и прокуратурата оповестява, че нараняванията й са реален факт. Диана е влязла здрава в гардеробиерната и е излязла с наранявания, които трябва да се третират. Там е бил Вергов и въпросната свидетелка. Въпрос: все някой значи е набил Диана. Вергов, свидетелката или щендерът? Вергов и компания твърдят, че е щендерът.



2. Евтим Милушев е говорил и с двамата. Евтим Милушев не излезе нито да потвърди, нито да отрече, че е имало насилие. Защо не подкрепи Вергов, след като всички неприсъствали на сцената и изобщ онаоколо приятели на Вергов направиха такива самоотвержени иобидни за Диана изказвания?



3. Какви са есемесите, след като те са причината за скандала? И Вергов не казва, само били много страшни. Ако са страшни, защо не е подал сигнал в полицията?







4. Имал ли е интимни отношения с Диана, защото това прави евентуален побой от хулиганска проява домашно насилие? Защо, ако е нямал никакви отношения, Диана ще коментира семейството му и ще иска да се изясняват в съблекалнята - в смисъл... всички имаме колеги и понякога спорим с тях, ма кой търчи след колега някъде да му се моли и плаче просто ей така? Значи това са някакви по-специални отношения, за да има такъв интимен сканадал.







5. Диана казала на свидетелката, че Вергов я е ритнал с крак в лицето. Свидетелката й казала: не бе, не те е ритнал. Това звучи малоумно. Също така двамата, влезли в съблекалнята и вдигнали Диана от земята. Обаче тя така там просто с илежала или какво?







6. Защо никой от екипа, присъствал на сцената, не излезе да защити публично Вергов, след като двама са го направили пред прокуратурата, но далеч не всички, участвали в това. Как вдигаш жена, паднала на пода и й третираш нараняване на лицето и едновременно с това твърдиш, че нищо не е станало. Да излязат и да кажат, не е вярно. Какво ги притеснява? Или са го разказвали и на други хора и може някой да ги засече в лъжа?







ПС Извод: me too канселира актьори в Холивуд, ма актьори в България канселират me too. Тука е така



Анализът на Капка Тодорова предизвика ожесточена дискусия в социалните мрежи. Междувременно в защита на Диана Димитрова се обявиха още Елен Колева, Милена Фучеджиева и Весела Казакова.