Камен Кенов: Има най-малко четири "Европи"

В историята на България съществуват няколко разделения. Така меценатът Камен Кенов коментира темата за разединяването на българския народ.



"Разделенията започват още при основаването на българската държава, след това след освобождаването от Византийско попечителство също имаме разделение. Борил унищожава Асеновата династия и премахва унията с папата, без да свика народен църковен събор", разказа още Кенов пред Bulgaria ON AIR.



На въпрос на Росен Петров "Колко "Европи" има" Кенов отговори: "Според мен са най-малко четири. Има Латинска Европа - португалци, испанци, италианци, французи. Има германофонна Европа - това са Австрия, Германия, Холандия и част от Белгия - половината. Има Скандинавска Европа - това е съвсем друг свят - като културни особености, като начин на живот, като визия за света, като хора, повлияни от климата на тези държави. Широкият социализъм беше осъществен от Скандинавия, никъде другаде не е имало такъв успех. Природата там е била кръстница на това поколение".