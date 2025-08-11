ЗАРЕЖДАНЕ...
|Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Една от най-популярните ни джаз и поп певици е в отлична форма, съхранила своите талант, стил и финес. Преди време се заговори, че певицата е била доведено дете във фамилия Тодорови, когато майка й се омъжва за Кирил Тодоров, а по-късно е осиновена от него.
Първата си голяма роля тя получава благодарение на Стефан Данаилов, с когото са невероятно пленителна двойка във филма "Търновската царица". "За да направя ролята трябваше да играя влюбен а в него. И бях", обяснява тя. Това е един период от 2-3 месеца, в който са отдадени един на друг.
Според Камелия обаче тези емоции нямат общо с реалния и личен живот. Затова пояснява, че със Стефан Данаилов не са пренасяли любовта си извън екрана.
