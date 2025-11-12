ЗАРЕЖДАНЕ...
Какво трябва да знаем, когато пазаруваме онлайн?
© Фокус
Каква информация трябва да има на сайта?
- Данни за търговеца - наименованието и адреса му.
- Най-важните характеристики на стоката и услугите.
- Крайната цена, с включени ДДС и всички такси.
- Условията за плащане, доставка, датата, на която търговецът се задължава да достави стоките.
- Условията, срокът и начинът за упражняване правото на отказ от договора от разстояние.
- Напомняне за наличието на законова гаранция - всички стоки имат 2 години гаранция, независимо дали имат гаранционна карта.
Пазаруване през платформи
- Платформите могат да действат като търговци или да предоставят пространството си за търговия на други лица - маркетплейс търговци.
- Проверявайте с кого сключвате договор - с маркетплейс търговец или със собственика на платформата. Ако сте закупили стоката от маркетплейс търговец и се наложи да упражните правото си на отказ или рекламация, ще трябва да се свържете с този търговец, а това може да бъде трудно, особено ако търговецът е извън ЕС.
- Преди да направите покупка, проверете дали търговецът има фирмен сайт.
Покупки в социалните мрежи
Пазаруването в социалните мрежи и платформите за споделена търговия крие твърде много рискове. В тях е трудно, а в повечето случаи невъзможно да се установи, кой е търговецът, поради което настоятелно Ви препоръчваме добре да обмислите подобна покупка. Ако все пак сте се решили да пазарувате от Facebook, Инстаграм или други, спазвайте следните препоръки:
- Поставяйте под съмнения съблазнителните оферти - няма причина стока в социалните мрежи да се продава на значително по-ниска цена, отколкото във фирмения сайт на търговеца.
- Когато се рекламират "маркови" стоки на нереално ниски цени - те вероятно не са истински.
- Когато търговецът продава единствено във Фейсбук, Инстаграм или други социални мрежи - съществува вероятност той да е недостъпен или труден за откриване от потребителите и контролните органи.
Ако сте закупили продукт от социалните мрежи, рискувате:
• да не получите стоката;
• да получите съвсем различна или некачествена стока;
• да не можете да върнете стоката и да получите обратно парите си;
• да не можете да предявите рекламация при повреда или несъответствие на продукта.
Доставка на стоката
Стоката трябва да бъде доставена в срок до 30 дни, освен ако не сте се уговорили с търговеца друг срок.
Ако търговецът е отказал да достави стоката в рамките на определения срок, имате право незабавно да развалите договора.
При разваляне на договора за продажба търговецът е длъжен да Ви възстанови без неоправдано забавяне всички суми, платени по договора.
При разваляне на договора за продажба можете да претендирате за обезщетение или неустойки като подадете иск в съда.
Как да приемем стоката
- Не плащайте предварително стоката, освен ако не сте сигурни в търговеца.
- Винаги се възползвайте от правото си на преглед и тест.
- Ако търговецът не предоставя възможност да прегледате стоката преди нейното получаване, рискувате да не получите това, което сте поръчали. Винаги използвайте възможността да прегледате стоката в присъствието на куриера, защото спестените няколко минути могат да Ви струват скъпо.
- Куриерите са длъжни да ви изчакат определено време, за да прегледате стоката.
- Използвайте разумно времето за внимателна проверка на получената стока. В случай че не отговаря на очакванията или Ви е изпратена различна от поръчаната стока, откажете стоката и заплатете само куриерската услуга без наложения платеж.
Право на отказ
- При онлайн покупки имате право да се откажете от сключения договор и да върнете закупената стока.
- Важно е да се знае, че преди да върнете стоката, трябва да информирате търговеца, че се отказвате от договора от разстояние. Срокът да направите това е 14 дни от получаването на стоката.
- Препоръчваме комуникацията Ви с търговеца да бъде писмена, защото телефоните разговори трудно могат да бъдат доказани, а е Ваше задължение да докажете, че сте информирали търговеца за желанието си да върнете стоката.
- След като сте уведомили търговеца, изпратете обратно стоката до посочения от него адрес или до адреса, от който Ви е изпратена поръчката.
- Търговецът следва да възстанови сумата за покупката Ви по начина, по който е заплатена.
- Разходите за връщането на стоката са за Ваша сметка, доколкото не е договорено друго;
- Не връщайте стоката за сметка на търговеца с наложен платеж, това му дава основание да откаже нейното получаване.
В кои случаи нямате право на отказ
Имайте предвид, че законът предвижда случаи, в които правото на отказ не може да бъде приложено:
- при покупки от физически магазин;
- за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
- за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност - храни, парфюми и др.;
- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето - бански, епилатори, самобръсначки, слушалки тип "тапа" и други, влизащи в непосредствен контакт с тялото;
- за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
- за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката (например: компютърни игри, софтуер и др.);
- при покупки, направени по време на публичен търг;
- за предоставяне на услуги, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение, в т.ч.:
• услуги за настаняване, когато няма за цел живеене;
• транспорт на стоки;
• отдаване на автомобили под наем;
• услуги за хранене;
• услуги, свързани с развлекателни дейности (например: билети за кино, театър, концерти и др.);
- за предоставяне на цифрово съдържание (например: софтуер, игри, музика, видеосъдържание и др., когато се предоставят за изтегляне или инсталиране от интернет сайт или платформа за приложения).
