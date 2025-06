Какво ще се случи с децата на Хари, когато Уилям стане крал

© Кралски драми отново разтърсват монархията! Според вътрешни източници, децата на принц Хари и Меган Маркъл – шестгодишният Арчи и четиригодишната Лилибет – няма да заемат официални роли в кралското семейство, когато принц Уилям стане крал, пише DailyMail.



Малки американчета с кралски титли



В момента семейството живее в луксозния квартал Монтесито, Калифорния, а децата вече говорят с ясно изразени американски акценти, разкриват клипове от профила на Меган в Instagram. Там виждаме малките да приготвят лакомства за Свети Валентин и да празнуват рождените си дни в уютна, неформална атмосфера – далеч от блясъка на двореца.



В актовете им за раждане Арчи и Лилибет носят пълните си имена: Арчи Харисън Маунтбатън-Уиндзор и Лилибет Даяна Маунтбатън-Уиндзор – почит към покойната принцеса Даяна.



Хари и Меган искат титли за децата – Уилям не одобрява?



Миналия месец стана ясно, че принц Хари настоява децата му да запазят титлите HRH (Негово/Нейно Кралско Височество), за да могат в бъдеще, ако пожелаят, да се върнат към кралските задължения.



Но според публикация в The Times, подобна идея предизвикала "объркване в кралските среди“, а принц Уилям изобщо вече не обсъждал брат си. "При следващото царуване ролите на Арчи и Лили като работещи кралски особи са малко вероятни“, твърдят източници.



Паспортни драми и фамилията "Спенсър"?



Според The Guardian, двойката дори обмисляла да промени фамилията си на "Спенсър" – в чест на майката на Хари, принцеса Даяна – заради забавяне на британските паспорти на децата им, свързано с титлите HRH.



Въпреки че не съществува официална забрана, кралицата и високопоставени служители са се договорили с Хари и Меган, че няма да използват титлите си след оттеглянето си от активни кралски задължения и преместването им в САЩ.



Меган и "Нейно Кралско Височество“



Меган продължава да предизвиква полемика – неотдавна тя изпрати подаръчна кошница на своя приятелка с бележка, подписана като "HRH The Duchess of Sussex". Говорителите на семейството твърдят, че не използват титлите си с комерсиална цел, но фактите остават двусмислени.



Какво следва за Арчи и Лили?



Въпреки че носят титлите принц и принцеса, Арчи и Лилибет растат далеч от кралския двор, в свят на градинарство, домашно приготвени десерти и Instagram моменти. Съвсем вероятно е техният живот да остане далеч от кралските задължения, поне докато крал Уилям води монархията към по-семпъл и модерен облик.