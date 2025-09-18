ЗАРЕЖДАНЕ...
|Какво се случва с Бела Хадид?
Споделяйки серия от снимки на Бела, докато се лекува, Йоланда написа, че дъщеря ѝ се бори с хронична неврологична Лаймска болест - заболяване, с което Бела е диагностицирана за първи път през 2013 г.
"Невидимото увреждане на хроничната неврологична Лаймска болест е трудно за обяснение или разбиране от когото и да било“, пише тя.
Публикацията предлага рядък поглед към здравословните проблеми на Бела. Йоланда разкри, че е наблюдавала как Бела "се бори мълчаливо“, описвайки това като разрязване на "най-дълбоката сърцевина на безнадеждността“.
Тя похвали дъщеря си като "безмилостна и смела“, като същевременно призна "мрака, болката и непознатия ад“, с които Бела се сблъсква повече от десетилетие.
"Моля се за бързото ти възстановяване, любов моя“, написа тя на Бела, добавяйки: "Ще продължим да се борим за по-добри дни заедно.“
Лаймската болест - инфекция, пренасяна от кърлежи, може да доведе до дългосрочни неврологични симптоми, когато стане хронична.
