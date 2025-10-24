ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Какво означават стикерите върху ябълките
Популярният блогър и експерт по здравословно хранене Зиб Аткинс обяснява, че цифрите на стикерите са част от международната система PLU (Price Look-Up) – код, който касиерите използват, за да определят вида и цената на плода. Но освен това, тези цифри разкриват и как точно е отгледан продуктът.
Какво означават кодовете:
Код, започващ с 3 или 4: плодовете са отглеждани по конвенционален начин, с употреба на химически торове и пестициди.
Код, започващ с 9: плодът е органичен, произведен без синтетични пестициди и изкуствени торове.
"Ако видите число, което започва с три или четири, това не е органична ябълка. Восъкът, с който я покриват, може да съдържа токсични вещества и да прикрива следи от пестициди“, предупреждава Аткинс.
Безопасен ли е восъкът върху плодовете?
Според експерти от хранителната индустрия, синтетичният восък, използван при обработката на ябълките, е безопасен за консумация. Той се нанася след щателно измиване на плодовете и има за цел да предпази кората от загуба на влага и да удължи срока на годност.
Как да премахнем восъка и остатъците от пестициди у дома
За тези, които искат допълнителна сигурност, Зиб Аткинс предлага прост, но ефективен метод за почистване:
"Напълнете купа с вода, добавете една чаена лъжичка сода бикарбонат и накиснете ябълките за 15 минути. След това ги изтъркайте с твърда четка – така ще премахнете до 90% от повърхностната мръсотия и восък“, съветва експертът.
Изборът на ябълки с код, започващ с 9, и внимателното измиване на плодовете са най-сигурните стъпки за здравословна есенна трапеза.
Източник: zdrave.to
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
15:03 / 22.10.2025
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
10:37 / 22.10.2025
Къци Вапцаров с дългогодишна зависимост
12:11 / 22.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: