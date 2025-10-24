Новини
Какво означават стикерите върху ябълките
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:46
©
През есента, когато ябълките са най-търсеният плод на пазара, малцина обръщат внимание на малките стикери, поставени върху тях. Оказва се обаче, че тези етикети съдържат важна информация за произхода и начина на отглеждане на плода, пише The Mirror.

Популярният блогър и експерт по здравословно хранене Зиб Аткинс обяснява, че цифрите на стикерите са част от международната система PLU (Price Look-Up) – код, който касиерите използват, за да определят вида и цената на плода. Но освен това, тези цифри разкриват и как точно е отгледан продуктът.

Какво означават кодовете:

Код, започващ с 3 или 4: плодовете са отглеждани по конвенционален начин, с употреба на химически торове и пестициди.

Код, започващ с 9: плодът е органичен, произведен без синтетични пестициди и изкуствени торове.

"Ако видите число, което започва с три или четири, това не е органична ябълка. Восъкът, с който я покриват, може да съдържа токсични вещества и да прикрива следи от пестициди“, предупреждава Аткинс.

Безопасен ли е восъкът върху плодовете?

Според експерти от хранителната индустрия, синтетичният восък, използван при обработката на ябълките, е безопасен за консумация. Той се нанася след щателно измиване на плодовете и има за цел да предпази кората от загуба на влага и да удължи срока на годност.

Как да премахнем восъка и остатъците от пестициди у дома

За тези, които искат допълнителна сигурност, Зиб Аткинс предлага прост, но ефективен метод за почистване:

"Напълнете купа с вода, добавете една чаена лъжичка сода бикарбонат и накиснете ябълките за 15 минути. След това ги изтъркайте с твърда четка – така ще премахнете до 90% от повърхностната мръсотия и восък“, съветва експертът.

Изборът на ябълки с код, започващ с 9, и внимателното измиване на плодовете са най-сигурните стъпки за здравословна есенна трапеза.

Източник: zdrave.to






