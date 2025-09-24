© виж галерията Натали Трифонова сияе от щастие – стана майка за първи път и гордо показа малкия Арън пред целия свят. Красавицата буквално прелива от любов и нежност в социалните мрежи, пуска трогателни снимки и съобщения, а приятели и колеги я засипаха с поздрави.



Само един човек обаче направи впечатляващо… НИЩО – таткото Мартин Чой, пише Intrigi.bg. Шампионът по мотоциклетизъм, когото всички сочат за баща на бебето, не е реагирал по никакъв начин на поста на Натали. Нито коментар, нито сърчице, нито дори дискретно "честито“. Нещо повече – той дори не се е намирал в България по време на раждането. Чой в момента е на състезание по мотоциклетизъм във Франция, пренебрегвайки раждането на първородния си син.



Любопитното е, че в личния си профил Чой обожава да показва голямата си дъщеря, с която очевидно много се гордее – снимки, истории, семейни моменти. Но за новия си син от Натали – пълно мълчание. Нито дума, нито кадър, сякаш Арън изобщо не съществува.



Това поведение веднага отприщи клюките: дали мотористът не иска да афишира връзката си с Натали, или пък отношенията им вече са минало? Факт е едно – докато синоптичката грее от щастие и благодари на лекарите, Чой кара на пълна тишина.