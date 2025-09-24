ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Какво направи Мартин Чой след новината за раждането на бебе Арън
Само един човек обаче направи впечатляващо… НИЩО – таткото Мартин Чой, пише Intrigi.bg. Шампионът по мотоциклетизъм, когото всички сочат за баща на бебето, не е реагирал по никакъв начин на поста на Натали. Нито коментар, нито сърчице, нито дори дискретно "честито“. Нещо повече – той дори не се е намирал в България по време на раждането. Чой в момента е на състезание по мотоциклетизъм във Франция, пренебрегвайки раждането на първородния си син.
Любопитното е, че в личния си профил Чой обожава да показва голямата си дъщеря, с която очевидно много се гордее – снимки, истории, семейни моменти. Но за новия си син от Натали – пълно мълчание. Нито дума, нито кадър, сякаш Арън изобщо не съществува.
Това поведение веднага отприщи клюките: дали мотористът не иска да афишира връзката си с Натали, или пък отношенията им вече са минало? Факт е едно – докато синоптичката грее от щастие и благодари на лекарите, Чой кара на пълна тишина.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 754
|предишна страница [ 1/126 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
16:36 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: