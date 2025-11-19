Какво губим и какво печелим, когато изключим глутена?

Глутенът е протеин, който се среща естествено в пшеницата, ечемика, ръжта и техните производни. Той е отговорен за еластичната структура на тестото и помага хлябът да е пухкав и мек. Най-често го приемаме под формата на хляб, паста, кексове, бисквити, зърнени закуски, но глутен има и в по-малко подозрителни храни като соев сос, бульони, бира, дори някои видове колбаси и сладоледи. При хората без проблеми с храносмилането или автоимунни заболявания, глутенът се разгражда и усвоява нормално. Но за други групи той може да бъде причина за сериозен дискомфорт и здравословни рискове.Глутенът е протеин, който се среща естествено в пшеницата, ечемика, ръжта и техните производни. Той е отговорен за еластичната структура на тестото и помага хлябът да е пухкав и мек. Най-често го приемаме под формата на хляб, паста, кексове, бисквити, зърнени закуски, но глутен има и в по-малко подозрителни храни като соев сос, бульони, бира, дори някои видове колбаси и сладоледи. При хората без проблеми с храносмилането или автоимунни заболявания, глутенът се разгражда и усвоява нормално. Но за други групи той може да бъде причина за сериозен дискомфорт и здравословни рискове.Има три основни медицински състояния, при които глутенът трябва да се избягва напълно:автоимунно заболяване, при което глутенът уврежда тънкото черво и пречи на усвояването на хранителните вещества. За тези хора дори следи от глутен могат да доведат до сериозни последици като анемия, остеопороза, проблеми с растежа при деца и дори повишен риск от някои видове рак.състояние, при което хората изпитват симптоми (подуване, болки, умора) след консумация на глутен, без да имат увреждане на червата или автоимунни реакции.различава се от целиакия и може да причини класически алергични реакции като копривна треска и затруднено дишане.За тези хора храненето без глутен е абсолютно необходимо. Те не се включват в модните увлечения, а следват сериозна и терапевтична диета.За здрав човек, който няма медицинска причина да избягва глутен, пълното му изключване не носи доказана полза. Напротив, защото безглутеновите продукти често са силно преработени с добавени мазнини, захари или нишесте, за да се компенсира липсата на структура и вкус. Това може да направи храненето по-малко хранително и по-калорично. Глутенът сам по себе си не е вреден, освен ако тялото ни не реагира специфично на него, пише Puls.bg. Пълнозърнестите продукти, съдържащи глутен, като ръжен или пълнозърнест хляб, булгур, кус-кус и други са богати на фибри, витамини от група B, желязо, магнезий – все важни елементи за храносмилането, енергийния метаболизъм и здравето на сърцето. Затова, ако човек без здравословни проблеми премахне глутена само защото е модерно, рискува:– Да намали приема на фибри– Да консумира повече преработени храни– Да си усложни и оскъпи храненето без реален ефект.Много хора, преминали на безглутеново меню, споделят, че се чувстват по-енергични и по-леки. Това се обяснява с факта, че често изключването на глутена води до изключване на преработените тестени изделия, захарните закуски и бързите въглехидрати. Реално не глутенът прави промяната, а преминаването към по-чисто хранене – с повече зеленчуци, плодове, бобови храни, ядки и естествени източници на въглехидрати като ориз, овес и царевица.Без глутен не е задължително синоним на по-здравословно. За хората с медицинска необходимост това е жизненоважно ограничение, но за повечето хора не бива да бъде автоматично решение. Целта на доброто хранене не е да изключваме храни, а да ги подбираме умно и да ги консумираме в балансиран режим. Ако нямаме здравословни причини, можем спокойно да се наслаждаваме на качествени пълнозърнести продукти с глутен, като ги комбинираме с разнообразна и непреработена храна.