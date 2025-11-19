Сподели close
Какво представлява глутенът и кои храни го съдържат?

Глутенът е протеин, който се среща естествено в пшеницата, ечемика, ръжта и техните производни. Той е отговорен за еластичната структура на тестото и помага хлябът да е пухкав и мек. Най-често го приемаме под формата на хляб, паста, кексове, бисквити, зърнени закуски, но глутен има и в по-малко подозрителни храни като соев сос, бульони, бира, дори някои видове колбаси и сладоледи. При хората без проблеми с храносмилането или автоимунни заболявания, глутенът се разгражда и усвоява нормално. Но за други групи той може да бъде причина за сериозен дискомфорт и здравословни рискове.

Кой наистина се нуждае от безглутенова диета?

Има три основни медицински състояния, при които глутенът трябва да се избягва напълно:

Целиакия: автоимунно заболяване, при което глутенът уврежда тънкото черво и пречи на усвояването на хранителните вещества. За тези хора дори следи от глутен могат да доведат до сериозни последици като анемия, остеопороза, проблеми с растежа при деца и дори повишен риск от някои видове рак.

Чувствителност към глутен без целиакия: състояние, при което хората изпитват симптоми (подуване, болки, умора) след консумация на глутен, без да имат увреждане на червата или автоимунни реакции.

Алергия към пшеница: различава се от целиакия и може да причини класически алергични реакции като копривна треска и затруднено дишане.

За тези хора храненето без глутен е абсолютно необходимо. Те не се включват в модните увлечения, а следват сериозна и терапевтична диета.

Какво губим и какво печелим, когато изключим глутена?

За здрав човек, който няма медицинска причина да избягва глутен, пълното му изключване не носи доказана полза. Напротив, защото безглутеновите продукти често са силно преработени с добавени мазнини, захари или нишесте, за да се компенсира липсата на структура и вкус. Това може да направи храненето по-малко хранително и по-калорично. Глутенът сам по себе си не е вреден, освен ако тялото ни не реагира специфично на него, пише Puls.bg. Пълнозърнестите продукти, съдържащи глутен, като ръжен или пълнозърнест хляб, булгур, кус-кус и други са богати на фибри, витамини от група B, желязо, магнезий – все важни елементи за храносмилането, енергийния метаболизъм и здравето на сърцето. Затова, ако човек без здравословни проблеми премахне глутена само защото е модерно, рискува:

– Да намали приема на фибри

– Да консумира повече преработени храни

– Да си усложни и оскъпи храненето без реален ефект.

 

Защо все пак безглутеновата диета се смята за по-лека?

Много хора, преминали на безглутеново меню, споделят, че се чувстват по-енергични и по-леки. Това се обяснява с факта, че често изключването на глутена води до изключване на преработените тестени изделия, захарните закуски и бързите въглехидрати. Реално не глутенът прави промяната, а преминаването към по-чисто хранене – с повече зеленчуци, плодове, бобови храни, ядки и естествени източници на въглехидрати като ориз, овес и царевица.

Без глутен не е задължително синоним на по-здравословно. За хората с медицинска необходимост това е жизненоважно ограничение, но за повечето хора не бива да бъде автоматично решение. Целта на доброто хранене не е да изключваме храни, а да ги подбираме умно и да ги консумираме в балансиран режим. Ако нямаме здравословни причини, можем спокойно да се наслаждаваме на качествени пълнозърнести продукти с глутен, като ги комбинираме с разнообразна и непреработена храна.