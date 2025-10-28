Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Какво да пием за уютна и релаксираща вечер у дома?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:24Коментари (0)63
©
Когато дните станат по-къси, а вечерите - по-хладни, има нещо магично в това да се отпуснеш на дивана с мека завивка и чаша топла напитка в ръка.

Ароматът, вкусът и топлината ѝ носят усещане за дом, спокойствие и уют.

Винаги, когато имате възможност си правете топли напитки вечерно време, които помагат за по-добър сън, защото успокояват нервната система.

Ето 7 идеи за топли напитки, които ще направят всяка вечер по-специална.

Класическо горещо какао

Вкусът на детството. Няма по-добър начин да се стоплите от чаша гъсто, ароматно какао.

Смесете 2 с.л. качествено какао с малко захар и щипка сол. Добавете горещо мляко, разбъркайте и ароматизирайте с канела или ванилия.

За още повече наслада - украсете с разбита сметана или маршмелоу;

Съвет: Използвайте пълномаслено мляко за по-кремообразна текстура на вашето топло какао.

Чай с мед и лимон

Класика за всяка вечер. Тази напитка е не само вкусна, но и полезна за имунитета.

Изберете любимия си чай – черен за енергия, зелен за свежест или билков за релакс. Добавете резенчета лимон и ч.л. мед, когато чаят леко се охлади (за да се запазят полезните свойства на меда).

Друг вариант - добавете резен джинджифил за пикантна нотка и още повече топлина.

Греяно вино

Аромат на празници и уют. Греяното вино е класика в студените сезони, особено по време на зимните празници.

Смесете червено вино с резени портокал, карамфил, канела, малко мед или кафява захар. Загрейте сместа, без да я кипвате, докато ароматите се смесят.

Начин на сервиране: Поднесете в стъклена чаша с дръжка и украсете с пръчица канела.

Златно мляко

Глътка здраве и топлина. Тази индийска напитка е истинско злато в чаша.

Сварете чаша мляко (или растителна алтернатива) с половин чаена лъжичка куркума, щипка черен пипер, мед и канела.

Резултатът е ароматна, нежна и изключително полезна напитка, която успокоява и укрепва организма.

Полезно: Черният пипер усилва действието на куркумата, затова не забравяйте да го сложите.

Горещ шоколад с чили

За смелите любители на сладкото. Съчетавайки мекотата на шоколада и лека пикантност, тази напитка ще събуди сетивата ви. Разтопете натурален шоколад в горещо мляко, добавете малко какао и щипка лют червен пипер, пише ezine.bg. Може да подсладите по вкус с мед или кафява захар.

Ефектът от тази напитка е, че имате перфектен баланс между сладко, горчиво и пикантно, който ще ви стопли отвътре-навън.

Домашен ябълков сайдер

Есен в чаша. Ако обичате аромата на печени ябълки и подправки, това е вашата напитка.

В тенджера смесете ябълков сок, резени портокал, канела, карамфил и малко индийско орехче. Оставете да къкри 15–20 минути и поднесете готовия топъл ябълков сайдер.

Безалкохолен вариант е идеален за семейни вечери, или когато искате нещо уютно без алкохол.

Мляко с мед и ванилия

Най-добрата топла напитка вечер за спокоен сън. Понякога най-простите неща са най-добрите. Затоплете чаша мляко и добавете чаена лъжичка мед и няколко капки ванилов екстракт. Напитката отпуска мускулите, успокоява ума и помага за по-добър сън.

Направете пиенето на тази напитка ритуал - насладете се на нея с любима книга или спокойна музика преди лягане.

Топлите напитки вечер не са просто начин да се стоплим - те са малък ритуал на спокойствие и уют. Всяка чаша носи своята история, аромат и настроение.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
14:20 / 26.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Силно земетресение в Турция, усети се и в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: