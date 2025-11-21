ЗАРЕЖДАНЕ...
Какви са стъпките, за да измерим правилно кръвното си налягане?
©
Измерването на кръвното налягане трябва да се извършва в абсолютен покой. Дори едно изкачване на стълбите повишава сравнително кръвното налягане. Затова изчакайте поне 5 минути, за да се стабилизират стойностите му. Релаксирайте със затворени очи, вдишвайте и издишвайте дълбоко.
Измервайте кръвното налягане поне два пъти на ден, сутрин след ставане от леглото и вечерно време. Препоръчително е това да се случва приблизително по едно и също време на деня.
Кръвното налягане се измерва най-добре в седнало положение в близост до кухненска маса с нормална височина (холните масички не са подходящи). По време на измерването седнете на стола с крака на пода и поставете ръката на масата, така че лакътът ви да е приблизително на нивото на сърцето.
За да получите още по-точни стойности, свалете часовника или други бижута, както и плътно прилепнали по ръката дрехи. Поставете маншета на апарата за кръвно налягане на гола ръка, на 2 см над лакътната гънка.
Не говорете по време на измерването и не движете ръката си.
Добре е, преди измерване на кръвното налягане, пикочният мехур да бъде изпразнен.
Между няколко последователни измервания на кръвното налягане, оставете интервал от 3-4 минути.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Един от най-противоречивите участници напусна "Игри на волята"
22:59 / 21.11.2025
Богата на витамини и антоксиданти, дюлята е чудесен плод за есенн...
22:46 / 21.11.2025
Биляна Йотовска е новата носителка на титлата "Мисис България Евр...
22:46 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната ...
17:46 / 21.11.2025
Чаровна водеща на NOVA стана майка за първи път
16:39 / 21.11.2025
Новолунието задейства невероятни трансформации в живота на няколк...
08:28 / 21.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.