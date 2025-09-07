ЗАРЕЖДАНЕ...
|Какви храни трябва да ядем за здрави бъбреци?
Някои плодове могат дори да намалят риска от камъни в бъбреците , като по този начин поддържат здравето на бъбреците в дългосрочен план. Ето един поглед към вкусни плодове, които по естествен път насърчават здравето на бъбреците и поддържат тялото ви да функционира гладко.
Пет плода за подпомагане на здравето на бъбреците
Боровинки
Тези малки плодове са пълни с антиоксиданти, наречени антоцианини. Те помагат за защитата на бъбреците ви, като намаляват възпалението и се борят с оксидативния стрес. Редовната консумация на боровинки може да даде лек тласък на бъбреците ви и да помогне за по-дългото им поддържане на здрави.
Червени боровинки
Червените боровинки са известни с ролята си в предпазването от инфекции на пикочните пътища (ИПП). Според скорошен преглед, публикуван в JAMA (The Journal of the American Medical Association), продуктите от червени боровинки са доказано, че намаляват риска от развитие на ИПП при различни групи хора. Чрез намаляване на инфекциите, те облекчават натоварването на бъбреците. Червените боровинки помагат в борбата с възпаленията и предпазват от увреждане на клетките, което ги прави чудесен избор за подпомагане на здравето както на пикочните пътища, така и на бъбреците.
Ябълки
Ябълките съдържат фибри, витамин C и естествени съединения, които помагат за успокояване на възпалението. Според Националната фондация за бъбреците, ябълките са чудесни за здравето на бъбреците благодарение на антиоксидантите, фибрите и ниските нива на калий, всички от които подпомагат детоксикацията на бъбреците и намаляват възпалението. Редовната консумация на ябълки може също да помогне за понижаване на холестерола по естествен път, облекчавайки натоварването на бъбреците. Така че, добавянето на ябълки към ежедневната ви диета е лесен и вкусен начин да дадете тласък на бъбреците си.
Червено грозде
Червеното грозде е пълно с полезни флавоноиди и антиоксиданти, като ресвератролът е едно от най-забележителните съединения, които помагат за успокояване на възпалението и намаляване на оксидативния стрес в бъбреците, пише News18. Последните изследвания върху мишки показват, че редовната консумация на грозде може да подпомогне здравето на бъбреците и да ги предпази от увреждания, свързани с образуването на белези на бъбреците.
Нарове
Наровете са забележителен източник на антиоксиданти, витамини и полифенолни съединения, които играят важна роля за намаляване на възпалението и смекчаване на оксидативните увреждания в бъбречните тъкани. Проучване, публикувано през 2023 г., предполага, че пиенето на сок от нар може да помогне за предпазване на бъбреците от увреждания, причинени от дългосрочни здравословни проблеми. Наровете са чудесни и за насърчаване на здравословното кръвообращение и поддържане на здравето на сърцето, като и двете играят важна роля за поддържането на доброто функциониране на бъбреците.
