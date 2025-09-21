ЗАРЕЖДАНЕ...
Какви алергени съдържат яйцата?
Интерес представлява феноменът, при който се развива или обостря алергична реакция към яйца след Великденски или други пости. Макар да липсват големи епидемиологични проучвания по темата, това клинично наблюдение изисква внимание, особено на фона на общите принципи на имунологичната толерантност.
Какви алергени съдържат яйцата?
Яйцата съдържат няколко силно алергенни протеина, разположени основно в техния белтък. Най-честите от тях са овомукоид (Gal d 1), овалбумин (Gal d 2), овотрансферин (Gal d 3) и лизозим (Gal d 4). Дори когато яйцата са добре термично обработени, някои от техните алергени не се разрушават от топлината, което означава, че могат да причинят реакция както сурови, така и сготвени. Жълтъкът също съдържа алергени, но те по-рядко водят до тежки симптоми.
При децата алергията към яйца обикновено се проявява в ранна възраст, като в голяма част от случаите настъпва естествена ремисия до училищна възраст, пише Puls.bg. При възрастните обаче тя се среща по-рядко и по-често се свързва с кръстосана реактивност (явление, при което имунната система реагира на различни вещества с подобна молекулярна структура, сякаш са едно и също), например при синдрома "птица-яйце“ (свръхчувствителност към перушина и яйца).
