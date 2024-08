Каква е причината за раздялата на Дженифър Лопес и Бен Афлек?

© "Приказният" брак на Дженифър Лопес и Бен Афлек е бил обречен от самото начало, твърдят близки до двойката пред Daly Mail. 55-годишната изпълнителка подаде молба за развод миналата седмица и посочи датата на раздялата 26 април, след месеци на спекулации, че връзката ѝ с 52-годишния актьор е приключила.



Според източниците една от причините за радялата им е самата Дженифър Лопес. Те смятат, че Джей Ло е допуснала огромна грешка с желанието си да направи публично достояние личните аспекти на връзката им, които феновете видяха да се разиграват в нейния документален филм The Greatest Love Story Never Told.



Във филма Бен открива, че Дженифър е споделяла със своите музиканти любовните му писма, които е пазил в тайна повече от 20 години. Холивудската звезда, която се бори с алкохолизма и пристрастяването към хазарта от десетилетия, остава "изумен", че Джей Ло е споделила нещо толкова лично и съкровено за него.



Той дори си прави труда да събере и подреди писмата и имейлите в книга, за да ги подари на Джей Ло, когато двамата се събират отново през 2021 г. Бен Афлек всъщност никога не е крил нежеланието си да не говори за връзката си, когато започна да се среща отново с Дженифър през 2021 г.



"Един от най-трудните уроци, които научих, е, че не е разумно да споделяш всичко със света. Има някои неща, които са лични и интимни и имат значение от гледна точка на тяхната интимност поради факта, че не се споделят с останалия свят. По-удобно ми е просто да се науча да намирам граница между нещата, които искам да споделям, и нещата, които не искам. Не знам дали е добро или лошо. Знам обаче, че се чувствам по-комфортно с тези здравословни граници в живота си, около които, по приятелски и прям начин, казвам ви, просто не искам да говоря за личните си отношения във вестника", казва той пред Wall Street Journal.



Възгледите на Бен обаче са много по-различни от тези на Дженифър, която не само споделя в социалните мрежи някои лични моменти от връзката им, а и решава да излъчи тяхната любовна история в своя документален филм за Amazon Prime.



Една от сцените показва колко неприятно изненадан е Бен, когато намира нейните музиканти да преглеждат личните му любовни писма, които Джей Ло им е дала, за да ги ползват като вдъхновение за следващия й албум.



Той казва пред камерата: "Книгата ми, която ти дадох, беше там долу", а тя отговаря: "Четох я на хората ми, за да я ползват за вдъхновение."



За това как реагира на писмата, които се пазят в тайна, Бен добавя: "Наистина открих красотата, поезията и иронията във факта, че това е най-великата любовна история, която никога не е разказвана. Ако правите запис за това, изглежда, че все пак ще разкажете тази история."



На друго място в документалния филм Бен казва: "Нещата, които са лични, винаги съм смятал за свещени и специални, именно защото са между двама души и не бива да се споделят с хората."



По време на The Greatest Love Story Never Told Джей Ло разказва: "Това е книга, която Бен ми даде на първата ни Коледа отново заедно. Това е всяко писмо и всеки мейл, който сме си писали преди 20 години и днес."



Тя подчертава една бележка, която гласи: "Най-великата любовна история, която никога не е разказвана от Дженифър Лопес и Бен Афлек 2001-2010 г.... и броенето продължава."



Двойката се сгодява в края на 2002 г., но се разделят година по-късно, преди да се откажат от връзката си през 2004 г. През следващите години Джей Ло се омъжва и развежда с Марк Антъни, от когото има 16-годишните близнаци Макс и Еме, пише lifestyle.bg.



Бен и Дженифър Гарнър започват да се срещат през август 2004 г., преди да се оженят на следващата година. Те обявяват раздялата си през 2015 г., като разводът им е финализиран през 2018 г. Двойката има три деца: Вайлет (18 г.) Фин (15 г.) и Самуел (12 г.).



След като филмът The Greatest Love Story Never Told беше пуснат, вътрешни хора отхвърлиха предположенията, че Дженифър Гарнър е шокирана, че Бен е запазил любовните си писма до Джей Ло по време на брака им, настоявайки, че тя е щастлива за тях и също така е в мир във връзката си с Джон Милър. Сега по всичко личи, че след новината за развода на Лопес и Афлек, именно тя е най-голямата опора на бившия си съпруг.