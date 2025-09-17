Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:57Коментари (0)81
©
Повечето домакини използват чекмеджето под фурната като допълнително място за съхранение на съдове. Истинското му предназначение обаче може да изненада дори най-опитните готвачи. Според инструкциите за употреба на много фурни, чекмеджето под фурната съвсем не е място за съхранение на запалими, експлозивни или чувствителни към температура предмети.

Чекмеджето под фурната – мистериозно място, където можете да намерите много интересни предмети. Готварски книги, алуминиево фолио, форми за печене, инструкции за употреба, гаранционни карти и малки инструменти са най-често срещаните предмети, намиращи се в това магично пространство. Това, което можете да поставите там, често е ограничено само от размера на чекмеджето и вашето въображение.

Истината обаче е изненадваща – това пространство има съвсем различна цел! Какво са имали предвид производителите на фурни, когато са проектирали такива чекмеджета?

Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?

За какво служи чекмеджето под фурната? Мистерията е разгадана! Чекмеджето за затопляне, както се нарича чекмеджето под фурната, се използва за съхранение на топла храна.

 

То е предназначено да предотврати охлаждането и изсъхването на храната. Поддържа температура между 40–75°C и държи фурната свободна, което ви позволява да сервирате и двете ястия (приготвени едно след друго) топли едновременно.

Освен това, чекмеджето за затопляне е чудесно за затопляне на чинии преди сервиране. Този метод, използван в топ ресторанти, ще помогне храната да се запази топла по-дълго. Изненадани ли сте?

Как да почистите чекмеджето под фурната?

Сега, след като знаете за какво е чекмеджето под фурната, си струва да обърнете внимание на почистването на тази зона. За да поддържате вкуса и хигиената на храната си, трябва често да почиствате както фурната, така и чекмеджето отдолу.

Освен ако не е необходимо, избягвайте използването на агресивни препарати. Домашните средства ще работят перфектно. Използвайте разтвор от вода и оцет 50:50. Избършете вътрешността на чекмеджето с кърпа, напоена с предварително приготвената смес и... готово!

Силното замърсяване изисква по-силни продукти. Ако има останали мазни петна или остатъци от храна поръсете със сода бикарбонат, навлажнете с вода и оставете за известно време. След няколко минути изплакнете чекмеджето с гореспоменатата смес от вода и оцет. Мръсотията би трябвало да изчезне безследно!

Бъдете по-бдителни към чекмеджето под фурната

За мнозина чекмеджето за затопляне под фурната е място за съхранение на дървени дъски за рязане, готварски книги или гаранционни карти. Това е често срещана грешка!

Чекмеджето под газовия котлон и фурната поддържа доста високи температури, което може да бъде опасно при съхранение на запалими предмети. Затова го използвайте по предназначение – наистина е много полезно, пише actualno.com.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
10:53 / 17.09.2025
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Кметът Байкушев: Благоевград се гордее с високите постижения на своите училища, със спортните клубове и творчески школи
Кметът Байкушев: Благоевград се гордее с високите постижения на своите училища, със спортните клубове и творчески школи
08:43 / 15.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:21 / 15.09.2025
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави, извън ЕС
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави, извън ЕС
11:01 / 16.09.2025
Актуални теми
Зима 2025/2026 г.
Катастрофи в България
51-ото Народно събрание
Бюджет 2026
Национален отбор на България по волейбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: