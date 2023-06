Какъв е сексуалният фетиш на този емблематичен режисьор?

© Куентин Тарантино е известен в артистичните среди със своята ексцентричност. Така например, режисьорът наскоро обяви, че се смята окончателно да приключи със създаването на филми.



Към момента той е режисирал едва девет филма, но задължително иска кариерата му да приключи с точно 10. Затова, според редица източници, Тарантино вече работи усилено по сценария на десетия си филм, който е с работно заглавие The Movie Critic.



Но режисьорът на "Имало едно време в Холивуд" е странен не само по отношение на работата си.



Негови близки твърдят, че той има своите особени предпочитания, граничещи с фетишизъм, заради които дори е платил сумата от 10 000 долара. Говори се, че Куентин изпитва особен интерес, дори страст, към стъпалата.



В тази връзка любопитно е скорошното твърдение на служител в стриптийз клуб в подкаста Get in the Car, според което, 60-годишният носител на Оскар "облизвал стъпалата на танцьорка, докато не заприличали на сушени сливи".



Служителят не уточнява кога точно е станало това, но споделя, че е шпионирал Тарантино в една от ВИП стаите на заведението. И добавя, че за удоволствието Тарантино е дал на жената 10 000 долара, пише lifestyle.bg.



В интервю за GQ Тарантино бе попитан какво мисли за това, че хората го свързват със страст към краката.



На което звездата отговори: "Мисля, че това не е нещо толкова странно. В много от филмите на добрите режисьори има много кадри на стъпала. Преди мен човекът, който подчертаваше фетишизма към краката, бе мексиканският режисьор Луис Бунюел."



И добавя: "Хичкок също е обвиняван в прекомерен интерес към стъпалата, дори и София Копола."