Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Как се отразяват вредните хранителни навици на здравето на костите
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:46Коментари (0)0
©
Когато говорим за здравето на костите, винаги се сещаме най-напред за ключовата роля на калция, витамин D, приемането на достатъчно протеини и упражненията с тежести. Ново проучване обаче хвърля повече светлина върху един по-малко очевиден, но значителен фактор, който може да се отрази негативно на костното ни здраве.

Той е свързан с храненето и по-конкретно - с два често срещани вредни хранителни навика. Изследователите са установили, че пропускането на закуската и вечерята в късните часове са свързани с по-висок риск от остеопоротични фрактури. Последните включват фрактури като счупвания на тазобедрената става, гръбначния стълб и китката, които често съпътстват остеопороза - състоянието, при което костите стават по-слаби и крехки с възрастта.

Каква е връзката между хранителните навици и здравето на костите

В проучването си изследователският екип е имал достъп до голяма база данни, от която е извлякъл информация от повече от 927 000 души. Участниците са попълнили въпросници относно начина си на живот, в който са описвали навиците си, включително хранителни, както и физическа активност, сън, тютюнопушене и употреба на алкохол.

След проследяване, продължило близо три години, учените са забелязали кои хора са били по-податливи на остеопоротични фрактури. И установяват, че начина на живот не само е повлиял на риска от фрактури, но и го е оформил. Тютюнопушенето, липсата на физическа активност и лошият сън са изиграли роля, както и се е очаквало. Но по-изненадващият фактор конкретно в хранителните навици, който се е откроявал като вреден за костите, е пропускането на закуската сутрин и късната вечеря.

Според изследователите тези два навика имат връзка със значително по-високия риск от фрактури. А това означава, че не е важно единствено с какво се храним, а и кога го правим. Научните данни показват, че участниците, които не са закусвали, са имали около 18% по-висок риск от остеопоротични фрактури в сравнение с тези, които не са пропускали първото си хранене сутрин. Тези, които пък са се хранели късно вечер, също са имали 8% по-висок риск от претърпяване на фрактури.

Как се отразяват вредните хранителни навици на здравето на костите

Причината за връзката между тези два лоши хранителни навика и здравето на костите най-вероятно се крие в недостига на хранителни вещества. Както вече споменахме, калцият, протеините и витамин D са ключови елементи, а когато пропускаме закуската, е по-малко вероятно да си набавим нужното ни количество с останалите хранения за деня.

От друга страна, вечерята в късните часове е свързана с повишени нива на кортизол (хормона на стреса) през нощта. А хронично високият кортизол може да намали костната плътност с течение на времето.

Учените наблюдават също, че както късното хранене вечер, така и пропускането на закуската, са свързани с друг лош навик, а именно - недоспиването и лошото качество на съня, пише Mind Body Green, цитиран от lifestyle.bg. Те са свързани с по-слаби кости и по-висок риск от фрактури, а нарушеният циркаден ритъм също се отразява негативно, като може да попречи на възстановяването и плътността на костите.

За да се предпазим от костни фрактури, не бива да пренебрегваме закуската, а да заложим на такава с храни, богати на калций, протеини и витамин D. Вечерята пък е добре да консумираме два до три часа преди лягане. През целия ден не е препоръчително да пропускаме хранения, но е добре да отделяме време за физическа активност и упражнения с тежести.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:00 / 21.09.2025
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
15:14 / 21.09.2025
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
12:16 / 21.09.2025
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
13:03 / 22.09.2025
Купуваме по-евтино тиквичките, чушките и краставиците, но плащаме повече за сирене и мляко
Купуваме по-евтино тиквичките, чушките и краставиците, но плащаме повече за сирене и мляко
13:54 / 21.09.2025
От Благоевград: Жена седна зад волана с балон с райски газ в ръка, направиха й забележка, а тя отговори "ще правя каквото си искам"
От Благоевград: Жена седна зад волана с балон с райски газ в ръка, направиха й забележка, а тя отговори "ще правя каквото си искам"
08:59 / 21.09.2025
Актуални теми
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Княгиня Калина катастрофира пияна
Античен град Хераклея Синтика разкрива още от тайните си
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: