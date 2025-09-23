ЗАРЕЖДАНЕ...
|Как се отразяват вредните хранителни навици на здравето на костите
Той е свързан с храненето и по-конкретно - с два често срещани вредни хранителни навика. Изследователите са установили, че пропускането на закуската и вечерята в късните часове са свързани с по-висок риск от остеопоротични фрактури. Последните включват фрактури като счупвания на тазобедрената става, гръбначния стълб и китката, които често съпътстват остеопороза - състоянието, при което костите стават по-слаби и крехки с възрастта.
Каква е връзката между хранителните навици и здравето на костите
В проучването си изследователският екип е имал достъп до голяма база данни, от която е извлякъл информация от повече от 927 000 души. Участниците са попълнили въпросници относно начина си на живот, в който са описвали навиците си, включително хранителни, както и физическа активност, сън, тютюнопушене и употреба на алкохол.
След проследяване, продължило близо три години, учените са забелязали кои хора са били по-податливи на остеопоротични фрактури. И установяват, че начина на живот не само е повлиял на риска от фрактури, но и го е оформил. Тютюнопушенето, липсата на физическа активност и лошият сън са изиграли роля, както и се е очаквало. Но по-изненадващият фактор конкретно в хранителните навици, който се е откроявал като вреден за костите, е пропускането на закуската сутрин и късната вечеря.
Според изследователите тези два навика имат връзка със значително по-високия риск от фрактури. А това означава, че не е важно единствено с какво се храним, а и кога го правим. Научните данни показват, че участниците, които не са закусвали, са имали около 18% по-висок риск от остеопоротични фрактури в сравнение с тези, които не са пропускали първото си хранене сутрин. Тези, които пък са се хранели късно вечер, също са имали 8% по-висок риск от претърпяване на фрактури.
Как се отразяват вредните хранителни навици на здравето на костите
Причината за връзката между тези два лоши хранителни навика и здравето на костите най-вероятно се крие в недостига на хранителни вещества. Както вече споменахме, калцият, протеините и витамин D са ключови елементи, а когато пропускаме закуската, е по-малко вероятно да си набавим нужното ни количество с останалите хранения за деня.
От друга страна, вечерята в късните часове е свързана с повишени нива на кортизол (хормона на стреса) през нощта. А хронично високият кортизол може да намали костната плътност с течение на времето.
Учените наблюдават също, че както късното хранене вечер, така и пропускането на закуската, са свързани с друг лош навик, а именно - недоспиването и лошото качество на съня, пише Mind Body Green, цитиран от lifestyle.bg. Те са свързани с по-слаби кости и по-висок риск от фрактури, а нарушеният циркаден ритъм също се отразява негативно, като може да попречи на възстановяването и плътността на костите.
За да се предпазим от костни фрактури, не бива да пренебрегваме закуската, а да заложим на такава с храни, богати на калций, протеини и витамин D. Вечерята пък е добре да консумираме два до три часа преди лягане. През целия ден не е препоръчително да пропускаме хранения, но е добре да отделяме време за физическа активност и упражнения с тежести.
