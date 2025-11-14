Според него обаче филмите днес нямат мащаба на киното преди четвърт век. От тогава са най-касовите филми на Холивуд. "За мен епосът е преди всичко мащаб – дали ще са статисти, дали е сценография, но винаги трябва да има размах, големи теми на голямо платно. Сред най-епичните филми са трилогията "Властелинът на пръстените“, поредицата "Хари Потър“, дори първите два филма от трилогията "Спайдър-мен“ на Сам Рейми и началото на т. нар. Marvel Cinematic Universe. Имаме и франчайза "Карибски пирати“, който е приключенско фентъзи, което остарява страхотно. Да не говорим вече за компрометираните за времето си "Троя“, "Александър“ и "Небесно царство“, които в момента нямат прецедент“, изброи Касабов.
Водещият на предаването Благой Д. Иванов добави, че в началото на новото хилядолетие се наблюдава ренесансово разгръщане на епическото в киното. Успехът на "Спайдър-мен“ бележи своеобразния преход от една епоха към друга, смята Иванов. "Със стартирането на MCU и на "Железният човек“ започва началото на края. Дори да има добри филми, в крайна сметка се получи един монопол на супергероя и това в един момент наистина втръсва“, коментира той.
Голямата промяна в киното се случва в периода 2008-2012 г., отбеляза Касабов. "Тези филми уж са подобни на "Спайдър-мен“, но са съвършено различно животно. В началото те ни предоставяха наслада, беше нещо ново, харесваше ни тази връзка между филмите – не беше правено дотогава, поне не и с такъв размах. Започна да се говори за вселена, за франчайз, за интелектуална собственост. След това започнаха да навлизат и някои по-очевидни послания, които отвратиха голяма част от фен базата. Стана много грубо и много грозно и това чисто художествено не е добре. Никога не
Според него тези фундаментални промени са резултат от технологичното развитие и политическия натиск, а друга причина киното днес да не е толкова вълнуващо и епично са компютърните ефекти, които окото разпознава безпогрешно. "Филмите отпреди 10-15 години, които залагат на тежка употреба на компютърни ефекти, сега не остаряват добре. В последните години това стана ключово за мен за оценката на даден филм“, допълни Касабов.
Във филма "Франкенщайн“ на Гийермо дел Торо обаче има качествена сценография, костюми, добра актьорска игра и музика и никакви политически послания. Според Касабов режисьорът заявява уважение към Мери Шели и изобщо към епохата и литературата от периода.
