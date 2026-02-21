ЗАРЕЖДАНЕ...
Как резките температурни амплитуди влияят на кръвното и имунитета
Когато тялото преминава бързо от топлина към студ, кръвоносните съдове се свиват, за да запазят топлината. Това води до временен ръст на кръвното налягане и може да натовари сърцето, особено при хора с предразположеност към сърдечно-съдови проблеми.
Освен това, студът и резките температурни амплитуди влияят на имунната система – кръвта се концентрира в централната част на тялото, оставяйки по-малко ресурси за защитата на дихателните пътища, което увеличава риска от настинки и вируси.
ФОКУС подчертава няколко прости, но ефективни мерки:
– Постепенно преобличане и облекло на няколко слоя – добавете допълнителни дрехи /жилетка, чорапи, шал, шапка/, които могат да се свалят при влизане в отоплено помещение.
– Умерена физическа активност при прехода от топло към студено помага на кръвообращението и терморегулацията.
– Хидратация и грижа за крайниците – дехидратацията и студените ръце или крака правят организма по-чувствителен към студа. Пийте течности, но не само топъл чай, а и вода.
Грижете се за себе си!
