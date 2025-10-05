Новини
Как правилно да замразим тивкичките, без да загубим вкуса им?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:44Коментари (0)58
Чудите се как да съхраните тиквичките за по-дълго време, след като вече можем да ги намерим пресни на пазара? Замразяването е добро решение - стига да следвате няколко основни стъпки, за да запазите вкуса и текстурата на зеленчука.

Настържете и замразете

Настърганите тиквички са идеални за рецепти, които ги изискват, като например солена торта или кюфтета от тиквички. Започнете, като отрежете краищата им и след това ги настържете. След това отцедете водата. Това ще ви помогне, ако ще ги готвите след размразяване. Можете дори да ги задушите, преди да ги сложите във фризера, за още по-добри резултати. За да направите това, кипнете тенджера с вода, пуснете тиквичките в кошницата на пара и ги задушете за 1-2 минути или докато станат прозрачни. След това отцедете водата, докато тиквичките изсъхнат максимално. Съхранявайте настърганите и задушени тиквички на порции в контейнери за фризер или херметически затворени торбички, оставяйки 2,5 см свободно пространство отгоре. След това оставете тиквичките да се охладят, затворете торбичките и ги поставете във фризера, като запишете датата на замразяване.

Бланширане и замразяване

Чудите ли се какво е бланширане? Това е прост процес, който ни помага да запазим зеленчуците си по-добре, като ги потопим в гореща вода за много кратко време. Можете да нарежете тиквичките на тънки резени и да ги потопите за минута в гореща вода. След това ги отцедете и ги подредете на един слой върху тава за печене, покрита с хартия за печене, пише cantina.protothema.gr. Сложете я във фризера за 1-2 часа, след което извадете тиквичките и ги сложете в торбички за храна за замразяване. Този метод помага да се предотврати слепването на нарязаните резени. Така че можете да ги използвате във всяка рецепта, която изисква нарязани зеленчуци.

Колко дълго издържат във фризера?

Дори замразените тиквички имат срок на годност. Най-добре е да се използват в рамките на 3 месеца след замразяване.






