Как папа Франциск се превърна в неочаквана модна икона?

© Midjourney Модата може да не е първото нещо, което идва на ум, когато се мислим за папско наследство, но папа Франциск имаше индивидуално чувство за стил. Такова, което не включваше прилепнало бяло пухено яке, подобно на Balenciaga (генерирано от изкуствен интелект), а вместо това - семпло кремаво расо и практични черни кожени обувки.



Изборът на Франциск за обувки беше забелязан за първи път, само 24 часа след избирането му през 2013 г. От The New York Times отбелязаха, че той "драматично е променил тона на папството“ с черните си обувки – за които се твърди, че са направени от приятел в Буенос Айрес, родния му град – и обикновения си ръчен часовник. Папата бързо стана известен със своите семпли, често неукрасени регалии, за разлика от своя предшественик, папа Бенедикт XVI, който избра нагръдници със скъпоценни камъни, яркочервени дизайнерски мокасини и архаични аксесоари – сред които традиционно хермелиново камауро, което привлече вниманието с приликата си с шапка на Дядо Коледа.



Скоро последваха похвали за стила на Франциск: The Cut обяви Франциск за "нормкор папа“ в света заради неговия "семпъл, непретенциозен“ подход към обличането. Той стана и първият папа, получил корица на Rolling Stone, а Esquire го обяви за "Най-добре облечения мъж“ за 2013 г. Не след дълго се появиха безбройните изображения и неоторизирани стоки в Etsy, като образът на Франциск се появяваше върху множество тениски, суитчъри и чаши с фалшиви дизайни от 90-те.



"Въпреки че Брадли Купър, Крис Пайн и Джоузеф Гордън-Левит са имали забележителни години, техните избори за облекло започват и завършват на червния килим“, пише Макс Берлингер от Esquire. "Междувременно решенията на папа Франциск за облеклото неусетно сигнализират за нова ера (а за мнозина и за надежда) за Католическата църква.“



Според Берлингер, статията е била една от най-добре представяните истории на Esquire в продължение на месеци, който впоследствие е бил поканен в няколко сутрешни новинарски предавания, за да обясни спорното си решение (той е отказал).



"Просто си помислих, че е готино и си струва да се спомене“, каза той пред CNN в телефонно интервю. "Папата преди него носеше много богато украсени, скъпи дрехи. (Франциск) ходеше по затворите и миеше краката на затворниците. Спомням си, че си мислех, че това е част от по-голяма промяна и че дрехите му са визуално проявление.“



Практически разлики



Преди папския конклав през 2013 г., Франциск, роден като Хорхе Марио Бергольо, дори не беше смятан за един от тримата водещи кандидати за поста. Той изглеждаше скромен, смирен и до голяма степен оставаше незабелязан. Но отчасти именно това сдържано поведение, което се различаваше толкова много от това на предшественика му, предизвика интерес. "Като архиепископ на Буенос Айрес, Бергольо никога не беше особено надарен оратор“, пише Марк Бинели в корицата на "Ролинг Стоун“. "Но сега, когато е папа Франциск, неговата разпознаваема човечност изглежда като положително революционна.“



Въпреки че стилът на Франциск често се тълкува като проява на неговото смирение или аскетизъм, Карол Ричардсън - църковен историк и историк на изкуството в Университета в Единбург, смята, че контрастите в облеклото на двамата папи представляват по-дълбоки различия във възгледите им за ролята им на глава на Католическата църква.



"Бенедикт XVI си играеше с различни периоди от време чрез облеклото си“, обясни тя във видеообаждане. "Като традиционалист, (той) утвърждаваше историческата приемственост на папството.“



Появявайки се в раннохристиянски ризи (безръкавна горна дреха, носена по време на литургия) и древноримски палиуми (платнена лента, която се увива около врата), той е утвърждавал "непрекъсната връзка“ от Исус до Свети Петър, първия папа, и чак до самия Бенедикт, според Ричардсън.



Франциск, бидейки първият папа йезуит, изглежда е имал различни приоритети, заяви Ричардсън. "Йезуитите (първоначално известни като Обществото на Исус) са склонни да "изучават езици, философия и теология, история, реторика - всичко е свързано с приложението, процеса на това да бъдеш свещеник в света. Така че има практическо приложение, което е над всеки теоретичен или исторически интерес.“, обясни тя



Стилов анализ



Въпреки че Франциск е омаловажил символиката, изцяло бялата му дреха е носила смисъл. Бялото и червеното са основните цветове на папското облекло, като бялото представлява чистота и милосърдие, а червеното – състрадание и жертвоготовност.



Няма папски изисквания за цвета на обувките, въпреки че чорапите традиционно също са били бели или червени. (Франциск носеше черно; Бенедикт - бяло). Черното, цветът на обувките му, няма официална символика, въпреки че Ричардсън посочи, че францисканските монаси, които проповядват бедност и милосърдие, са известни с това, че носят черни обувки и сандали.



"(Те) вероятно са просто обувките, които би носил като свещеник“, заяви тя.



Когато генерираното от изкуствен интелект изображение на Франциск, облечен във висша мода, стана извустно, то беше особено абсурдно за свят лидер, камо ли за човек с такъв скромен по стил. Ричардсън обаче видя част от истината защо фалшивата фотография резонира толкова силно с интернет потребителите.



"Въпреки че беше фалшиво, все пак беше нежен комплимент към папата, който следва традицията... но също така и факта, че те са свещеници в света, какъвто е днес“, коментира тя. "(Това е) разбиране на миналото и настоящето, за да се движим в бъдещето.“