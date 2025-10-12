ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Как фаровете се борят с още един проблем за шофьора
Тази функция е известна като "микро-трептене" или "честотна модулация" и има неочаквана цел: Да предотвратява умората и заспиването на водача по време на дълги нощни пътувания, пише AutoMedia.bg. Човешкото око и мозък са изключително чувствителни към монотонност. Когато шофираме дълго време през нощта по прав път, постоянното, непроменящо се осветление може да доведе до състояние на хипноза на пътя – когато мозъкът се "изключва“ поради липса на визуални стимули.
За да се пребори с това, някои инженери са разработили системи, които леко модулират (променят) интензитета на фаровете с честота, която е над прага на възприятие на човешкото око (обикновено над 100 Hz). Това означава, че светлината технически трепти, но за нас изглежда като постоянна светлина.
Тази едва доловима промяна в светлинния поток служи като микро-стимул за ретината. Тя поддържа мозъка леко по-ангажиран и бдителен, без да разсейва водача. Целта не е да се събуди заспал човек, а да се забави настъпването на умората, преди да стане опасно.
Има и друга, по-техническа причина за тази модулация – съвместимост с камерите. Съвременните автомобили разчитат на видеокамери за разпознаване на пътни знаци, поддържане на лентата и управление на адаптивния круиз контрол. Тези камери имат собствена честота на кадрите.
Чрез модулиране на светлината, производителите гарантират, че светлинният сигнал на фаровете е винаги видим и правилно интерпретиран от сензорите на автомобила, независимо от честотата на снимане на камерата. Това е особено важно, когато автомобилът "чете" пътни знаци, които сами по себе си могат да отразяват светлината по начин, който създава оптични илюзии.
По този начин, функцията за "микро-трептене" е инженерен трик, който работи едновременно на две нива: поддържа шофьора по-безопасен, като се бори с монотонността, и подобрява работата на интелигентните системи за подпомагане на шофирането.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград
15:50 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: