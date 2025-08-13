Как да предпазим телефоните си в жегите?

© С нарастващите летни горещини не само хората страдат от високите температури, но и устройствата, които използват. Потребителите на iPhone са особено уязвими към прегряване на устройствата, което може да доведе не само до временно блокиране, но и до сериозни щети, казват експерти.



Как функционира устройството при високи температури?



iPhone-ите са проектирани да функционират нормално при температури от 0°C до 34°C. Когато тези граници бъдат преминати, смартфоните реагират – често с предупреждение за прегряване, което не позволява използване на устройството, докато не се охлади. Това предупреждение, макар и дразнещо, има за цел да предпази хардуера от повреди.



Какво не трябва да правите?



С цел по-бързо охлаждане, някои потребители поставят устройствата си в хладилника – практика, която изглежда логична, но всъщност е крайно рискова. Според Джеймс Браун от застрахователната компания Protect Your Bubble, това действие води до образуване на конденз във вътрешността на телефона. Когато студеното устройство бъде изложено отново на топъл въздух, влагата вътре може да предизвика късо съединение или корозия, увреждайки компонентите необратимо.



Освен риска от конденз, високите и ниските температури влияят негативно и върху литиево-йонните батерии в телефоните. В горещо време химическите процеси в батерията се ускоряват, което може да намали живота ѝ. Обратното – рязкото охлаждане или излагането на студ също вреди: производителността на батерията пада, възможно е тя да се изключи или да работи нестабилно, пише businessnovinite. Това създава допълнителен стрес за устройството, което може да доведе до трайни повреди.



Как да предпазим телефона си?



Вместо да прибягваме до крайности, специалистите препоръчват редица безопасни начини за справяне с прегряването. Никога не оставяйте телефона в кола през лятото – това е една от основните грешки. Свалете дебелите предпазни калъфи, които задържат топлината, и поставете устройството на хладна, твърда повърхност или пред вентилатор. Ако сте навън, просто го дръжте на сянка и ограничете употребата му до най-необходимото.



Друг ефективен подход е намаляването на активността на телефона. Ограничете стрийминг услугите, игрите и използването на GPS, които особено в жегата водят до бързо прегряване. Намалете яркостта на екрана и, ако е възможно, активирайте режима за пестене на енергия. Тази функция редуцира фоновата активност и ускорява заключването на екрана – мерки, които директно допринасят за намаляване на топлината.