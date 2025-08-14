Новини
Как да успокоите раздразнените, изгорели от слънцето устни възможно най-бързо
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:18Коментари (0)87
©
Използването на слънцезащитен крем е от съществено значение през зимата и лятото през деня. Разбира се, през лятото, когато слънцето пече още повече, никога не бива да забравяме честото му нанасяне, за да избегнем изгаряния. Въпреки че повечето хора сега знаят колко е важен слънцезащитният крем за лицето и тялото, те често не успяват да покрият всяко място. Изследванията показват, че обикновено оставяме около 10% от лицето си без слънцезащита, включително очите, ушите и устните.

Що се отнася до последните в частност, повечето хора забравят за тях, погрешно вярвайки, че не изискват специална защита, но тази конкретна зона е много чувствителна и здравето ѝ е силно повлияно от условията на околната среда през цялата година, тъй като е винаги изложена на тях. Външният слой на кожата на устните е тънък - тази област има малко меланин, пигментът, който помага за защита от слънцето. Освен това, когато не нанасяме подходящите продукти, колагенът в устните може да се промени поради излагане на слънце, пише marieclaire.gr. Така че, за да избегнем изгаряне и да ги поддържаме здрави и сочни, трябва да нанасяме специален продукт със слънцезащитен фактор през деня.

Ако устните ви изгорят, ще видите как се подуват и цветът им става по-червен от обикновено, а в по-тежки случаи ще се появят мехури. Какво да направите, ако получите изгаряне на устните си? Първо, избягвайте слънцето, докато устните ви заздравеят. За да облекчите болката, можете да вземете противовъзпалително обезболяващо средство като ибупрофен и да приложите компреси върху областта с мека кърпа и ледена вода. След това нежно нанесете средство за устни, което ще ги овлажни и подхрани.

