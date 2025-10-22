Как да се предпазим от грип?

© Струва ли ви се, че се разболявате на всеки няколко седмици? Или сякаш хващате всяка настинка, която се разпространява, докато приятелите ви винаги са пощадени? Ако е така, може би не си го въобразявате.



Докато някои хора почти никога не се разболяват, за други е нормално да боледуват много повече. Всъщност повечето хора се разболяват от настинка или грип няколко пъти в годината, казват експерти по инфекциозни болести, пише Тialoto.bg



Разочароващо е да се събуждате с класически симптоми на настинка или грип сякаш на всеки няколко седмици или месеца. Никой не иска да се справя с треска, запушване на носа, кашлица или болки в гърлото – камо ли няколко пъти в годината. Но за някои честото разболяване е норма.



Според д-р Ото Янг, за повечето възрастни е нормално да се разболяват между един и три пъти на година.



Но истината е, че това зависи главно от човека и неговото състояние.



"Има хора, които имат чувството, че са болни през целия инфекциозен период, а други пък сякаш не са докоснати от вируса“, казва д-р Янг.



Въпреки че всички ние редовно се сблъскваме с болести тук-там през ежедневието си, някои хора са по-податливи на тези патогени от други. Това означава, че е нормално някои от нас да се разболяват по-често от други с болести като обикновена настинка, грип, респираторен синцитиален вирус, ентеровируси, аденовирус и COVID-19.



Ако сте от онези нещастни хора, които чувстват, че продължават да се разболяват, това може да се дължи на вашата възраст. Може да е свързано и с броя на заболяванията, на които сте изложени в ежедневието си.



И ако циркулират повече заболявания (например по време на сезона на настинките и грипа), това също прави по-вероятно да се разболеете.



Независимо дали сте от онези хора, които могат да пропуснат каквато и да е болест, или чувствате, че настинките просто се лепят за вас, има няколко лесни начина да предотвратите настинките и да останете по-здрави.



Защо се разболявате толкова често?



Възрастните обикновено боледуват от една до три настинки всяка година.



Ако боледувате често от настинки, това може да се дължи на възрастта ви и на степента, на която сте изложени на болести чрез работата си или социалния си живот. Различията в индивидуалната ви имунна система също играят роля.



Предотвратявайте честите настинки, като миете ръцете си често, храните се адекватно.



Намалявате стреса и си осигурявате достатъчно качествен сън.



Ваксинирайте се срещу предотвратими заболявания, като грип и COVID-19.



Възрастните хора също могат да се ваксинират срещу респираторен вирус.



Как да намалите разболяването?



1. Намалете стреса



Когато сме стресирани, телата ни произвеждат повече хормони, причиняващи възпаление, отколкото когато сме спокойни и отпуснати. Изследванията свързват стреса с намалена имунна функция. Ако усещате, че ви настига настинка, може да успеете да намалите тежестта ѝ, ако избягвате стреса колкото е възможно повече.



Начини за намаляване на стреса



Макар че, разбира се, е невъзможно да елиминирате всички стресори от живота си, можете да смекчите ефектите от стреса, когато усещате, че се разболявате от настинка, като:



2. Спете достатъчно



Проучванията показват също, че лошият сън може да застраши имунната функция. Отслабената имунна система не само може да ви направи по-податливи на заболявания, но и може да влоши симптомите, ако се разболеете. Не забравяйте да дадете приоритет на съня, като си лягате и ставате по едно и също време всяко денонощие, дори през почивните дни. Този тип последователност може да помогне за регулиране на циркадния ви ритъм и да гарантира, че получавате достатъчно сън. Избягвайте кофеин, алкохол и други вещества, нарушаващи съня, за да увеличите максимално способността си да спите здраво.



3. Останете хидратирани



Обикновената настинка причинява драстично увеличение на производството на слуз, което може бързо да ви дехидратира, тъй като имунната ви система изгаря водните резерви на тялото ви, за да създаде слуз. Това означава, че една от най-добрите стъпки, които можете да предприемете, за да се предпазите от настинка, е да пиете много бистри течности като вода, сок или бульон. Поддържането на хидратация не само помага за предотвратяване на дехидратация, но също така може да помогне за подобряване на имунната функция, разхлабване на запушването и успокояване на сухото, дразнещо гърло. Следвайте тези съвети, за да останете хидратирани, докато сте болни от настинка:



Пийте достатъчно течности, за да утолите жаждата си и се уверете, че урината ви е постоянно бистра или бледожълта – общият прием на течности (включително тези, които се намират в храната) трябва да бъде около 3 литра и половина за мъжете и 2 литра и половина за жените.



Ако симптомите ви са тежки, помислете за пиене на богати на електролити напитки, които съдържат основни минерали като натрий, калий и хлорид, които помагат на тялото ви да поддържа здравословен воден баланс.



Топлите напитки могат да бъдат особено полезни за облекчаване на симптомите, тъй като парата може да облекчи запушването, а топлината може да успокои болките в гърлото.



Добавете мед към напитките си за естествено лекарство за болки в гърлото и сладък вкус.



Течности, които да избягвате



Докато сутрешният ви чай или кафе все още са хидратиращи, избягвайте да пиете твърде много кофеинови напитки, тъй като кофеинът е лек диуретик. Това означава, че ще ви накара да уринирате повече, което може да бъде контрапродуктивно, когато се опитвате да поддържате високи нива на хидратация. Алкохолът също трябва да се избягва, когато се борите с настинка, тъй като ви дехидратира, намалява функцията на имунната система и ви прави по-склонни към инфекции.



4. Яжте плодове и зеленчуци



Противно на общоприетото схващане, проучванията не са открили доказателства, че добавките с витамин C имат някакъв ефект върху настинката. Въпреки това, можете да засилите имунния си отговор, като се храните здравословно, богато на цветни плодове и зеленчуци, което може да ви помогне да се възстановите по-бързо и да подобрите цялостното си здраве. Включете разнообразие от плодове и зеленчуци с различни цветове в диетата си, за да получите всички необходими хранителни вещества и да подсилите имунитета.



Помислете за храни като:



Портокали



Грейпфрути



Ягоди



Домати



Ананаси



Гуава



Боровинки



Броколи



Листни зеленчуци



Въпреки че повечето настинки отшумяват сами като се грижите за себе си, има случаи, когато трябва да потърсите медицинска помощ. Посетете лекар, ако симптомите на настинка продължават повече от две седмици или ако човекът с настинка е бебе, възрастен човек или има отслабена имунна система. Освен това, потърсете лечение, ако подозирате, че настинката се е превърнала в синусова инфекция или стрептокок в гърлото.