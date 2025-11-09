Как да различим грип от настинка?

© Грипът и настинките са вирусни заболявания на дихателните пътища. Те принадлежат към капчиците инфекции. Въпреки че симптомите може да са сходни, грипът не бива да се приема лекомислено – това е сериозно заболяване, което може да причини усложнения.







Между другото, капковите инфекции са най-често срещаните инфекциозни заболявания. Почти всеки четвърти пациент се обръща към лекар поради остро респираторно заболяване. Тъй като и двете заболявания са вирусни, нито едно от тях не може да се лекува с антибиотици; те са полезни само срещу бактериални инфекции.







И двете заболявания се разпространяват чрез капчици. Когато човек говори, киха, кашля, той отделя малки капчици , които могат да съдържат различни микроорганизми. Тези капчици могат да достигнат до друг човек и този човек може да ги вдиша. Можете също така да се заразите, като докоснете заразена с вирус повърхност и след това го пренесете в носа и устата си.







Най-често се появяват през студения или пролетния сезон. Няма съществени доказателства, които да потвърждават това сезонно явление. Според stetoskop.info едно от обясненията е, че човекът е по-близо до човека по това време, защото прекарва повече време в затворени пространства. И второ, концентрацията на капчици в обема на въздуха със сигурност е по-висока през студения и пролетния сезон поради затварянето на прозорците.







Грип



Грипът се причинява от вируси A, B и C, които са антигенно различни. Грипните вируси имат свои собствени "трикове“ за оцеляване: те претърпяват малки или големи промени и по този начин възникват нови подтипове. Тези промени са постоянни и често срещани и се случват почти всяка година. Това означава, че никога не можете да развиете траен имунитет срещу грипа: ако развиете антитела срещу грипния вирус една година, те вероятно няма да ви предпазят от нова форма на грип през следващата година.



Симптомите започват да се развиват от един до четири дни след навлизането на вируса в тялото:







• висока температура - с треска



• болки в гърлото



• кашлица



• болки в мускулите и ставите



• обща умора и слабост



• запушен нос, кихане



• главоболие



Настинка



Настинките се причиняват от вируси, симптомите се появяват от един до четири дни след като вирусът попадне в лигавицата на носа или гърлото.







Симптомите могат да бъдат подобни на тези на грип, но кашлицата и подсмърчането са преобладаващи:







• хрема със затруднено дишане



• болки в гърлото



• кихане



• кашлица



• сълзящи, парещи очи



• главоболие



• умора