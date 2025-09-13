Как да продължите да носите летните си дрехи през есента?

© Не може да се отрече, че някои неща наистина са сезонни, като например палто от изкуствена кожа или чифт ботуши над коляното, но голяма част от гардероба ни има потенциала да се носи почти целогодишно. Просто трябва да знаем как да го направим. Вижте по-долу 5 стилистични съвета, които ще ви помогнат да преобразите летните си дрехи в есенни:



Носете лятната си рокля или пола върху клинове или панталони



Полезна тенденция, която ще добави дълготрайност към летния ви гардероб, е да носите роклите си върху панталони. Докато летните рокли често не изглеждат добре с чорапогащи, носенето им върху клинове или панталони ви държи топли, като същевременно изглеждате модерни.



Носете чорапи с мокасини



Всяко облекло автоматично придобива усещане за "връщане в училище“, ако се комбинира с чифт мокасини и бели чорапи.



Преобразете летните си рокли с ботуши



Подобно на панталоните, съчетаването на летни рокли с ботуши също ще ги направи подходящи за есента. Дори белите или флоралните модели могат да бъдат трансформирани.



Носете роклите си като поли



Носете рокли от богати плетки. Мохеровите са перфектен избор, тъй като добавят текстура и луксозно усещане, пише marieclaire.gr.



Предефинирайте белите си дънки



Често свързваме белите дънки с по-топлите месеци, но ако заменим тениската с топ с дълъг ръкав или риза в есенен нюанс, а по-късно сандалите с чифт маратонки или ботуши, те могат да се превърнат в идеална дреха дори за зимата.