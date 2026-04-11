Без това ястие трапезата на Великден няма да е пълна. За българина дроб сармата е традиция. Тази гарнитура се приготвя по-трудно от задушените пресни картофки, но пък всяка държаща на себе си домакиня няма да я пропусне в менюто си утре. Още когато бяхме деца и ходехме на Великден при баба и дядо, помним, че на масата освен агнешкото и пресните салати, винаги имаше и дроб сарма.
Blagoevgrad24.bg ще ви предостави една добра и изпитана рецепта, предоставена от майсторите от gotvach.bg.
Необходими продукти:
– агнешки комплект - 1 бр.
– ориз - 200 г
– пресен лук - 2 връзки
– лук - 1/2 глава
– пресен чесън - 1 връзка
– пресен джоджен - 1 връзка
– червен пипер - 1 с.л.
– олио - 3 с.л.
– сол - на вкус
– черен пипер - на вкус
За заливката:
– яйца - 2 бр.
– кисело мляко - 300 г
– брашно - 3 с.л.
Начин на приготвяне:
Ползваме агнешки дреболии - черен дроб, бял дроб, було, бъбреци, сърце, които измиваме със студена вода.
Черният дроб попарваме във вряща вода. Слагаме всичко това, без булото, да се сварят в подходяща тенджера с подсолена вода за около час. Отцеждаме след като са готови, охлаждаме и нарязваме на кубчета.
Бульонът запазваме като прецеждаме.
Нарязваме на ситно двата вида лук и чесъна. Главата стар лук запържваме в олиото, докато омекне и към него добавяме ориза. Запържването продължава, докато ориза стане стъклен и след това се сипва пресният лук, пресният чесън и червеният пипер. Прибавят се дреболиите и нарязания на ситно джоджен.
Наливаме 700 мл от бульона и овкусяваме със сол и черен пипер. Завиваме с булото и печем агнешката дроб сарма на 180°С за 50 минути.
През това време си приготвяме заливката. Приготвя се с киселото мляко, яйцата и брашното. Готовата смес разпределяме върху агнешката дроб сарма за Великден и допичаме за още 15 минути.
Да ви е вкусно!
