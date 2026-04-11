Без това ястие трапезата на Великден няма да е пълна. За българина дроб сармата е традиция. Тази гарнитура се приготвя по-трудно от задушените пресни картофки, но пък всяка държаща на себе си домакиня няма да я пропусне в менюто си утре. Още когато бяхме деца и ходехме на Великден при баба и дядо, помним, че на масата освен агнешкото и пресните салати, винаги имаше и дроб сарма.

Blagoevgrad24.bg ще ви предостави една добра и изпитана рецепта, предоставена от майсторите от gotvach.bg.

Необходими продукти:

– агнешки комплект - 1 бр.

– ориз - 200 г

– пресен лук - 2 връзки

– лук - 1/2 глава

– пресен чесън - 1 връзка

– пресен джоджен - 1 връзка

– червен пипер - 1 с.л.

– олио - 3 с.л.

– сол - на вкус

– черен пипер - на вкус

За заливката:

– яйца - 2 бр.

– кисело мляко - 300 г

– брашно - 3 с.л.

Начин на приготвяне:

Ползваме агнешки дреболии - черен дроб, бял дроб, було, бъбреци, сърце, които измиваме със студена вода.

Черният дроб попарваме във вряща вода. Слагаме всичко това, без булото, да се сварят в подходяща тенджера с подсолена вода за около час. Отцеждаме след като са готови, охлаждаме и нарязваме на кубчета.

Бульонът запазваме като прецеждаме.

Нарязваме на ситно двата вида лук и чесъна. Главата стар лук запържваме в олиото, докато омекне и към него добавяме ориза. Запържването продължава, докато ориза стане стъклен и след това се сипва пресният лук, пресният чесън и червеният пипер. Прибавят се дреболиите и нарязания на ситно джоджен.

Наливаме 700 мл от бульона и овкусяваме със сол и черен пипер. Завиваме с булото и печем агнешката дроб сарма на 180°С за 50 минути.

През това време си приготвяме заливката. Приготвя се с киселото мляко, яйцата и брашното. Готовата смес разпределяме върху агнешката дроб сарма за Великден и допичаме за още 15 минути.

Да ви е вкусно!