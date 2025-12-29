ЗАРЕЖДАНЕ...
Как да облекчим болката в коленете през студените дни
©
Болката в ставите не е случайна и може да има различни обяснения – от безобидни физиологични реакции до хронични състояния, които се обострят през зимните месеци.
Болката, свързана с промяната на времето, най-често се усеща в бедрата, коленете и глезените. Именно тези стави понасят най-голямото натоварване при движение и физическа активност.
Една от причините е намаленият приток на кръв към крайниците при ниски температури. Когато тялото се опитва да запази топлината си, то насочва повече кръв към жизненоважните органи – сърце, бели дробове и храносмилателна система. В резултат ставите на краката и ръцете остават с по-слабо кръвоснабдяване, което води до скованост, студенина и болка, пише zdrave.to.
Физическата активност на студено също играе роля. Упражненията в ниски температури увеличават натиска върху ставите, които носят тежестта на тялото. Това може да причини дискомфорт, особено ако мускулите не са добре загряти или ако ставите вече са чувствителни.
При хората с артрит болката в ставите през студените дни е още по-изразена. Наблюдения показват, че понижаването на температурите и промените в атмосферните условия често засилват симптомите на това заболяване.
Съществуват и теории, свързани с барометричното налягане. При студено време атмосферното налягане спада, а това може да доведе до леко разширяване на тъканите около ставите. Този процес оказва натиск върху нервните окончания и провокира усещане за болка.
Друга възможна причина е промяната в синовиалната течност – естественият "смазващ“ механизъм на ставите. При ниски температури тя може да се сгъсти, което води до скованост и по-трудно движение.
Въпреки множеството обяснения, няма една-единствена теория, която категорично да посочва точната причина за болките в коленете при студено време. Най-често става дума за комбинация от фактори.
Какво можете да направите, за да намалите болката в краката през зимата
Поддържането на топлина е ключово за облекчаване на ставния дискомфорт. Леките упражнения за загряване стимулират кръвообращението и повишават телесната температура, което намалява сковаността.
Подходящото облекло също има значение. Дебелите и добре изолиращи дрехи предпазват ставите от директното въздействие на студа, особено при спорт на открито.
Важно е и да не спирате рязко физическата активност. Постепенното намаляване на натоварването поддържа добър кръвен поток и предпазва от внезапно схващане на мускулите и ставите.
Разтягането след тренировка помага за отпускане на мускулите и намалява напрежението, натрупано по време на движение.
В дни с много ниски температури тренировките на закрито са по-добра алтернатива, особено за хора със ставни проблеми.
Дългосрочно болката може да се контролира и чрез здравословни навици – поддържане на нормално тегло, балансирано хранене, редовна активност и укрепване на мускулите и сухожилията около ставите.
Грижата за ставите през зимата не изисква радикални мерки, а постоянство и внимание към сигналите на тялото. Малките промени в ежедневието често водят до осезаемо облекчение.
Още от категорията
/
Статистиката: Над 70% от милиардерите в света са постигнали огромното си богатство сами. Значи и ние имаме шанс
28.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Как да си направим истинска сурвачка с магическа сила
22:03 / 28.12.2025
Истината за фризера: След колко време месото, каймата и рибата са...
21:05 / 28.12.2025
Мария Бакалова: Декември е време да си у дома
19:53 / 28.12.2025
Статистиката: Над 70% от милиардерите в света са постигнали огром...
16:25 / 28.12.2025
Почина Брижит Бардо
12:29 / 28.12.2025
Почина писателят Роси Антов
08:57 / 28.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.