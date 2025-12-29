С понижаването на температурите много хора започват да си задават един и същ въпрос – защо коленете болят повече, когато е студено.Болката в ставите не е случайна и може да има различни обяснения – от безобидни физиологични реакции до хронични състояния, които се обострят през зимните месеци.Болката, свързана с промяната на времето, най-често се усеща в бедрата, коленете и глезените. Именно тези стави понасят най-голямото натоварване при движение и физическа активност.Една от причините е намаленият приток на кръв към крайниците при ниски температури. Когато тялото се опитва да запази топлината си, то насочва повече кръв към жизненоважните органи – сърце, бели дробове и храносмилателна система. В резултат ставите на краката и ръцете остават с по-слабо кръвоснабдяване, което води до скованост, студенина и болка, пише zdrave.to.Физическата активност на студено също играе роля. Упражненията в ниски температури увеличават натиска върху ставите, които носят тежестта на тялото. Това може да причини дискомфорт, особено ако мускулите не са добре загряти или ако ставите вече са чувствителни.При хората с артрит болката в ставите през студените дни е още по-изразена. Наблюдения показват, че понижаването на температурите и промените в атмосферните условия често засилват симптомите на това заболяване.Съществуват и теории, свързани с барометричното налягане. При студено време атмосферното налягане спада, а това може да доведе до леко разширяване на тъканите около ставите. Този процес оказва натиск върху нервните окончания и провокира усещане за болка.Друга възможна причина е промяната в синовиалната течност – естественият "смазващ“ механизъм на ставите. При ниски температури тя може да се сгъсти, което води до скованост и по-трудно движение.Въпреки множеството обяснения, няма една-единствена теория, която категорично да посочва точната причина за болките в коленете при студено време. Най-често става дума за комбинация от фактори.Какво можете да направите, за да намалите болката в краката през зиматаПоддържането на топлина е ключово за облекчаване на ставния дискомфорт. Леките упражнения за загряване стимулират кръвообращението и повишават телесната температура, което намалява сковаността.Подходящото облекло също има значение. Дебелите и добре изолиращи дрехи предпазват ставите от директното въздействие на студа, особено при спорт на открито.Важно е и да не спирате рязко физическата активност. Постепенното намаляване на натоварването поддържа добър кръвен поток и предпазва от внезапно схващане на мускулите и ставите.Разтягането след тренировка помага за отпускане на мускулите и намалява напрежението, натрупано по време на движение.В дни с много ниски температури тренировките на закрито са по-добра алтернатива, особено за хора със ставни проблеми.Дългосрочно болката може да се контролира и чрез здравословни навици – поддържане на нормално тегло, балансирано хранене, редовна активност и укрепване на мускулите и сухожилията около ставите.Грижата за ставите през зимата не изисква радикални мерки, а постоянство и внимание към сигналите на тялото. Малките промени в ежедневието често водят до осезаемо облекчение.