Как да не се изпокарате с роднините по празниците?
Подготовка преди празничната среща
Започнете с реалистични очаквания. Не всички роднини ще споделят вашите възгледи и навици, а опитите да ги промените рядко водят до нещо положително. Полезно е предварително да си изясните кои теми са потенциално конфликтни – политика, пари, лични избори и съзнателно да ги избягвате. Добре е също да си дадете вътрешното разрешение да си тръгнете по-рано, ако усетите, че напрежението нараства.
Един от най-сигурните начини да предотвратите спор е активното слушане. Когато хората се чувстват чути, те са по-малко склонни към конфронтация. Изразявайте се чрез "аз“-послания, като говорите за собствените си чувства, вместо да отправяте обвинения. Ако нещо ви засегне, не реагирайте веднага – кратката пауза може да предотврати ескалация. При нужда сменете темата спокойно и ненатрапчиво.
Празничната атмосфера често е съпроводена с алкохол, който може да засили емоциите и да намали самоконтрола. Умереността помага да запазите трезва преценка. Полезно е да имате начин да се "отделите“ за кратко – разходка, тишина или разговор с близък човек. Простите техники за дишане също могат да помогнат за бързо успокояване.
Не всяко мнение заслужава спор. Изберете битките си и приемете, че различията са част от семейната динамика. Семейството не означава пълно съгласие, а съжителство с различия. Опитайте се да се фокусирате върху повода за събирането – връзката и споделеното време, а не върху доказването на правота.
Ако възникне напрежение - време е за пауза!
Когато конфликтът вече е налице, признаването на емоциите може да разреди обстановката. Кратка пауза или смяна на дейността често помага. В някои случаи извинението, дори и без пълна вина, е по-добър избор от задълбочаването на спора. Мирът и отношенията в дългосрочен план са по-ценни от моментната победа, пише Ladyzone.
