След повече от две десетилетия творческо отсъствие, певицата Елвира Георгиева се завръща към активната музикална кариера. В ефира на предаването "Събуди се" по NOVA тя представи най-новия си проект - песента "Самотен блус“, и сподели емоциите около своето голямо завръщане."Интересното е, че всъщност гласът ми се е запазил толкова добре – учудващо за мен. Дори е станал по-дълбок, по-чувствен“, сподели певицата, като призна, че през годините извън музикалната сцена е предпочитала да не слуша собствените си песни.Елвира Георгиева разказа, че през този период е била посветена на семейството си, но в един момент е усетила нуждата от творческа реализация. Песента "Самотен блус“ е дело на композитора Владимир Наумов, с когото певицата отново работи в тандем, а видеоклипът е режисиран от Николай Скерлев.Новият ѝ проект е в стил ритъм енд блус (R&B) - жанр, в който до момента не е работила активно. "Дори не знаех дали ще ми прилегне, но се оказа, че ми отива на блендата“, отбеляза Георгиева.Певицата подчерта, че се стреми към пълна автентичност и дълбочина в творчеството си."Искам чрез песните хората да усетят тази искреност, истинност в мен, топлината и любовта, която дарявам“, каза тя.Елвира Георгиева вече работи по нов репертоар и обмисля да продължи експериментите си в същия музикален стил. Песента "Самотен блус“ вече е достъпна в нейния YouTube канал.