Известна българска певица се завърна след 25 години пауза
"Интересното е, че всъщност гласът ми се е запазил толкова добре – учудващо за мен. Дори е станал по-дълбок, по-чувствен“, сподели певицата, като призна, че през годините извън музикалната сцена е предпочитала да не слуша собствените си песни.
Елвира Георгиева разказа, че през този период е била посветена на семейството си, но в един момент е усетила нуждата от творческа реализация. Песента "Самотен блус“ е дело на композитора Владимир Наумов, с когото певицата отново работи в тандем, а видеоклипът е режисиран от Николай Скерлев.
Новият ѝ проект е в стил ритъм енд блус (R&B) - жанр, в който до момента не е работила активно. "Дори не знаех дали ще ми прилегне, но се оказа, че ми отива на блендата“, отбеляза Георгиева.
Певицата подчерта, че се стреми към пълна автентичност и дълбочина в творчеството си.
"Искам чрез песните хората да усетят тази искреност, истинност в мен, топлината и любовта, която дарявам“, каза тя.
Елвира Георгиева вече работи по нов репертоар и обмисля да продължи експериментите си в същия музикален стил. Песента "Самотен блус“ вече е достъпна в нейния YouTube канал.
