|Известна актриса разказа подробности за насилието, което е преживяла
Заради това Файпърс получи и временна ограничителна заповед. Преди ден, на 6 октомври, двамата бивши съпрузи отново се явиха на изслушване пред съда – и докато дава своите показания, Дениз истински се разчувства, говорейки за насилието, което е преживяла.
Тя заяви, че Файпърс често я е заплашвал, че ще я "хвърли през прозореца“ и че "ще изчезне“, неща, които са я плашили до смърт. Това, както и избухливостта на Арън, води до раздялата им на 4 юли, когато той е напуснал общия им дом.
"Често ме стискаше силно за ръцете, крещеше, обиждаше ме,“ добави още актрисата. "Чувствах се беззащитна, още повече, че съм значително по-дребна от него.“
През септември, въпреки ограничителната заповед, между двамата отново има инцидент в апартамента на Дениз. Актрисата твърди, че е била бутната по стълбите. "Пръстите му притискаха силно лицето ми и не спираше, въпреки че го умолявах“.
Още през месец юли, в съдебен документ, получен от списание People, Ричардс твърди, че Файпърс, за когото се омъжвa през 2018 г., "често ме души силово,“ "удря ми шамари по лицето, блъска главата в стената, заплашва да ме убие“.
Файпърс от своя страна оспорва всички обвиненията. "Не съм я малтретирал и няма никога да го направя,“ заяви категорично той пред съда. "Дениз и аз, като много двойки, сме имали своите разногласия, но всякакви твърдения за насилие са категорично неверни,“ добави той. "Винаги съм се опитвал да подхождам към брака ни с любов, търпение и уважение.“
Двойката се яви последно в съда на 8 септември, след което на Файпърс бе забранен достъпът до общия им дом.
Според редица източници, близки до двойката, в основната на неразбирателството между Дениз и Арън са финансовите проблеми. В момента Файпърс е безработен и без доходи. Той е замесен и в съдебна битка за измама.
Дениз Ричардс от своя страна печели 250 000 долара на месец от участието си в приложението за възрастни OnlyFans, сделки с модни марки и различни участия, пише Ladyzone.
