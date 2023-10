Известна актриса и модел с нова провокация

© Не било било преувеличено да кажем, че буквално всеки път, когато се появи на събитие или просто бъде забелязана някъде, Джулия Фокс предизвиква истински фурор. Новините около нея често са свързани с модния ѝ стил, който кара всеки да я огледа от горе до долу и да повдигне вежди в учудване.



Е, сега има и нещо друго актуално около модела. Само преди няма и две седмици тя пусна мемоарите си Down the Drain, в които, съвсем естествено, разказва повече за модния си стил. В книгата Джулия Фокс споменава и Кание Уест, с когото преди почти две години за кратко излиза.



Въпреки че отношенията им така и не стават сериозни, той все пак е опитвал да налага на модела какво да облича. В мемоарите си тя пише, че когато за първи път е срещнала Уест, той е изпратил селекция от дрехи в хотелската ѝ стая, всички от които обаче са били различни варианти на един и същ прилепнал черен гащеризон.



Рапърът е стигнал дори по-далеч, когато едва на втората им среща, е казал на Фокс, че иска да назначи екип, който да промени гардероба ѝ. На третата среща пък новият ѝ стилист дори си е позволил да я кара да се преоблича в тоалетната на ресторант.



Моделът признава, че ѝ се сторило странно защо тогава Кание Уест просто не ѝ е казал, че не харесва стила ѝ. Е, Джулия Фокс наистина е доста ексцентрична и предизвикателна в начина си на обличане, но това просто е част от нейната същност. И явно няма никакво намерение да се променя.



Доказва ни го още веднъж с поредната изумителна модна провокация, която е разходила по лондонските улици.



Това, което веднага прави впечатление, е, че около врата на модела е окачена бяла риза в плик, опакована точно така, все едно току-що е взета от химическото чистене. Но с тази разлика, че дрехата реално е дизайнерска. Дело е на британската марка Figura Services и вече е била представена като част от колекцията The Damage Done есен/зима 2023 г. по време на Седмицата на модата в Лондон през февруари.



Изцяло бялата си визия Джулия Фокс е допълнила с къси панталонки и ботуши до коляното.



Това определено е едно от най-нестандартните модни решения на модела досега и нямаме съмнение, че следващото дори ще го надмине, пише lifestyle.bg.