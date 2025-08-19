ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изследване показва, че димът от горските пожари е по-опасен, отколкото се смяташе
Проучването е на база изчисления, които доказват, че смъртните случаи, причинени от краткосрочно излагане на фини частици PM2.5, са подценени с 93 процента.
Изследователите са установили, че в Европа средно 535 души годишно между 2004 и 2022 г. умират от вдишване на малки токсични частици, известни като PM2.5, които се освобождават, когато бушуват големи горски пожари.
Ако се смята, че частици (PM2.5) от пожарите са толкова вредни, колкото тези от трафика, прогнозата е за близо 38 смъртни случая на година.
