Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Изследване показва, че димът от горските пожари е по-опасен, отколкото се смяташе
Автор: Елиза Дечева 21:39Коментари (0)62
©
Ново изследване показва, че димът от горските пожари е доста по-опасен, отколкото се е смятало досега, пише Tanjug.

Проучването е на база изчисления, които доказват, че смъртните случаи, причинени от краткосрочно излагане на фини частици PM2.5, са подценени с 93 процента.

Изследователите са установили, че в Европа средно 535 души годишно между 2004 и 2022 г. умират от вдишване на малки токсични частици, известни като PM2.5, които се освобождават, когато бушуват големи горски пожари.

Ако се смята, че частици (PM2.5) от пожарите са толкова вредни, колкото тези от трафика, прогнозата е за близо 38 смъртни случая на година.

Още по темата: общо новини по темата: 342
19.08.2025 Европейската комисия с положителна информация за пожарите на Балканите
19.08.2025 2025 година се превръна в петата най-опустошителна от пожари за Гърция
18.08.2025 Статистика: България е сред държавите с най-малко пожари през изминалите 7
дни
18.08.2025 Пострадалите от пожара в Българово могат да получат до 5000 лева, ако единственото им жилище е било засегнато от пламъците
17.08.2025 Военнослужещите се включиха с два вертолета в потушаването на три големи пожара, възникнали в страната
17.08.2025 Корнелия Нинова: Спрете се бе, наглеци
предишна страница [ 1/57 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
11:16 / 17.08.2025
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:06 / 18.08.2025
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
12:46 / 18.08.2025
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
12:26 / 17.08.2025
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
15:00 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Пожари 2025
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България и Войната в Украйна
Убийство в Първомай
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: