ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Изследване: Чаша горещо какао може да предотврати много неприятности
Продължителното седене, особено на работното място, постепенно уврежда функцията на кръвоносните съдове поради стрес и намален кръвен поток. Това води до понижаване на нивата на ключова защитна молекула – азотен оксид, която контролира разширяването на кръвоносните съдове.
Учени от Обединеното кралство установили, че чаша горещо какао може да предотврати тези неблагоприятни ефекти. Изводите са направени въз основа на ново изследване, проведено с участието на 40 млади мъже с различно ниво на физическа подготовка.
Тайната се крие във високото съдържание на флаваноли в натуралното какао – съединения, които подпомагат здравето на сърцето и спомагат за понижаване на кръвното налягане. В изследването едната група участници консумирала какао, богато на флаваноли, докато другата получила почти идентична напитка, но с ниски нива на тези вещества.
Резултатите показали, че напитката с високо съдържание на флаваноли предотвратила влошаването на функцията на кръвоносните съдове както в артериите на ръцете, така и на краката, запазвайки нормалните им показатели през целия период на седене.
"Независимо дали седим на бюрото, зад волана, във влак или на дивана с книга или пред телевизора – всички прекарваме много време в седнало положение," казва д-р Катарина Рендейро, нутриционист от Университета в Бирмингам и водещ автор на проучването.
"Дори когато не движим телата си, ние ги подлагаме на стрес. Намирането на начини за намаляване на въздействието, което продължителното седене оказва върху нашата съдова система, може да помогне за ограничаване на риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания," допълва тя.
Заседналият начин на живот е един от водещите рискови фактори за здравето и е свързан с по-висока вероятност от развитие на сърдечни заболявания, затлъстяване, високо кръвно налягане и други проблеми.
Предишни изследвания показват, че продължителното седене зад бюро увеличава риска от смърт по каквато и да е причина с 16 процента, а от сърдечно-съдови заболявания – с цели 34 процента.
Само няколко часа, прекарани в седнало положение без изправяне, могат да навредят на здравето на кръвоносните съдове – дори при млади и иначе здрави хора.
Учените измерват това чрез ултразвук, който показва доколко една артерия може да се разширява при увеличен кръвен поток – показател за здрава и еластична съдова система.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Блъснаха пешеходец на оживен булевард в Благоевград
13:28 / 31.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: